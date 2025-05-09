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 | Baran Aksoy

Dünya için felaket senaryosu! 3'te 2'si yaşanmaz hale gelecek

Dünya fosik yakıt kullanımı sanayileşme ile birlikte büyük bir iklim kriziyle karşı karşıya... Uzmanlar küresel sıcaklığın 1,5 santigrat derecenin üzerine çıkması halinde, dünya genelinde 1 milyar insanın iklim göçmeni durumuna düşeceğini belirtti. Küresel ısınma bu şekilde devam etmesi durumunda ise 2070 yılında dünyanın 3'te 2'sinin yaşanmaz hale geleceği aktarıldı.

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Dünya için felaket senaryosu! 3'te 2'si yaşanmaz hale gelecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 09:41

Trakya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yeşil Enerji Çalıştayı’nda “Enerjide Dönüşüm ve Yeşil Hidrojen” başlıklı bir sunum yapıldı. Dünyanın ciddi bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğunu belirten Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkanı Yusuf Günay, bu krizin temel nedeninin küresel ısınma olduğu söyledi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMI YAYGINLAŞMALI

Fosil yakıt kullanımının sera gazı salımını artırdığını belirten Günay, bunun yerine güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Dünya için felaket senaryosu! 3'te 2'si yaşanmaz hale gelecek

DÜNYA İÇİN BÜYÜK TEHDİT

Küresel ısınmaya karşı gerekli önlemler alınmadığı takdirde, dünya genelinde çok sayıda olumsuzluğun yaşanmaya devam edeceğini belirten Günay, küresel ısınmanın gezegen için büyük bir tehdit oluşturduğunu aktardı.

Dünya için felaket senaryosu! 3'te 2'si yaşanmaz hale gelecek

"EĞER BÖYLE DEVAM EDERSE..."

Günay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel ısınma eğer bu şekilde devam ederse 2070 yılında dünyanın 3'te 2'si yaşanmaz hale gelecek. Küresel ısınma 1,5 santigrat dereceyi aşarsa 1 milyar insan iklim göçmeni olacak ve göç etmek zorunda kalacak. O yüzden küresel ısınmayla mücadele etmek, son derece önemli. Son dönemde yaşadığımız sel, yangın ve doğal afetleri görüyoruz ve bunları, daha önce yaşadıklarımızdan çok daha farklı şekillerde görüyoruz."

Dünya için felaket senaryosu! 3'te 2'si yaşanmaz hale gelecek

"TÜKETİMİNİN YÜZDE 80'İ HALA FOSİL YAKITLARDAN SAĞLANIYOR"

Günay, iklim kriziyle mücadele hususunda Türkiye'nin de taraf olduğu 2015 Paris İklim Anlaşması'nın imzalandığını, 2021'de de Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın uygulanmaya başladığını sözlerine ekledi. Dünyanın yeşil dönüşüme ihtiyacı olduğunu vurgulayan Günay, "Dünya genelinde enerji tüketiminin yüzde 80'i hala fosil yakıtlardan sağlanıyor. Yenilenebilir enerji kullanımı yüzde 12, nükleer enerji kullanımı yüzde 8 oranında" diye konuştu.

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