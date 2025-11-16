Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Düşünülen görüntü yazıya dönüşüyor! Japon bilim insanları başardı

Japonya'daki Nippon Telegraph ve Telephone İletişim Bilimleri Laboratuvarı'nda, fMRI cihazları ve yapay zeka kullanılarak geliştirilen "zihin betimleme" tekniği, insanların hayal ettikleri görsel imgeleri cümlelere dönüştürmeyi başardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
saat ikonu 10:35

Japonya'da geliştirilen bir zihin betimleme tekniği ile insanların zihnindeki görsel imgeler metne dönüştürülüyor. Söz konusu yöntem, beyin görüntüleme yöntemleri ve yapay zekadan yararlanılarak tasarlandı. Teknik, insanların hayal ettiği görüntüleri sözcüklere dökebilme yeteneğine sahip.

Japonya'da bulunan Nippon Telegraph ve Telephone telekomünikasyon şirketinin İletişim Bilimleri Laboratuvarı'nda çalışan araştırmacı Horikawa Tomoyasu, 22-37 yaş aralığında, ana dili Japonca olan 6 gönüllüyle yürüttüğü çalışmada, zihinsel imgelerin yazılı betimlemelere aktarılma sürecini araştırdı.

Düşünülen görüntü yazıya dönüşüyor! Japon bilim insanları başardı

KATILIMCILARA 2 BİNİ AŞKIN VİDEO GÖNDERİLDİ

Deney süresince katılımcılara nesnelerden doğa manzaralarına, insan hareketlerinden günlük aktivitelere kadar çeşitli içeriklere sahip 2 bin 180 video gösterildi.

Katılımcıların beyin aktiviteleri, izledikleri kısa süreli videolar sırasında fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) cihazıyla kaydedildi.

Videoların içeriğine ilişkin yazılı metinler önce büyük dil modelleri tarafından sayısal dizilere dönüştürüldü, ardından basit yapay zeka modelleri, bu sayısal diziler ile videolar izlenirken kaydedilen beyin aktivitelerini eşleştirecek şekilde eğitildi.

Deney kapsamında, katılımcıların videoları izlerken veya izlediklerini hatırlarken zihinlerinde canlandırdığı görüntüleri cümlelere dönüştürmeyi başaran Horikawa, geliştirdiği tekniğe "zihin betimleme" adını verdi.

Düşünülen görüntü yazıya dönüşüyor! Japon bilim insanları başardı

Horikawa, bu yeni yöntemin, beynin görsel bilgiyi nasıl işlediğini çözümleyerek nesneleri, mekanları, eylemleri, olayları ve aralarındaki ilişkileri betimleyen ayrıntılı metinler üretebildiğini söyledi.

Tekniğin, beyindeki dil merkezlerinden bağımsız çalıştığını vurgulayan Horikawa, bunun nörodejeneratif hastalıklar nedeniyle konuşma yetisini kaybeden kişilerin iletişim kurmasına yardımcı olabileceğini belirtti.

Çalışma, "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çin, nükleer uçak gemisi ile ABD'ye meydan okuyor
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.