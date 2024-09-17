Elektrikli Tesla Semi, yanarak kül oldu: Söndürmek için harcanan su miktarı dudak uçuklattı!

17 Eylül 2024 11:38 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 11:39

Geçtiğimiz ay, Tesla'nın tamamen elektrikli tırı Semi modeli ilk kez kaza yaptı ve çıkan batarya yangını aracı tamamen kül etti. Yetkililerin raporuna göre, kazanın ardından yangın başladı ve itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için yaklaşık 1 gün uğraştı. Olayın nedeni araştırılmaya devam ederken, yangını söndürmek için harcanan su miktarı belli oldu.

Geçtiğimiz ay, Tesla'nın tam elektrikli Semi modeli ilk kez kaza​ yaptı ve tamamen yanarak kül oldu. Kaza sonrası, ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) tarafından yapılan ilk incelemeler kamuoyuyla paylaşıldı. Aracı söndürmek için kullanılan su miktarı dudak uçuklattı.

TESLA SEMI'Yİ SÖNDÜRMEK İÇİN 190 TON SU HARCANDI

NTSB tarafından paylaşılan rapora göre, yangının söndürülmesi için tam 190 ton su ve 15 saatlik müdahale gerekti. Bu da, yangının ne kadar büyük ve zor kontrol altına alınabilir olduğunu gösteriyor.

BİR AİLENİN BİR YILLIK SU İHTİYACI!

ABD Çevre Koruma Ajansı'na (EPA) göre, ortalama bir Amerikan ailesi günlük 300-400 galon (yaklaşık 1.100-1.500 litre) su tüketiyor. Bu durumda, 190 ton su bir evin yaklaşık bir yıllık su ihtiyacını karşılayabilir.

Kazanın detaylarına göre, olay yer saatle sabah 03.13'te meydana geldi. Tesla Semi, yolun sağ tarafına doğru savrularak önce çelik bir direğe, ardından birkaç ağaca daha çarparak durdu ve yangın​, kazadan hemen sonra başladı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu belirlenirken, yangın sonrası yol uzun süre kapalı kaldı.

NTSB raporunda, kazanın ardından çıkan yangının Tesla Semi’nin bataryasından kaynaklandığı ve yangının yaklaşık 1.000 Fahrenheit (540 °C) sıcaklığa ulaştığı belirtiliyor. Bu sıcaklık, alüminyumun erime noktası olan sıcaklığa eşdeğer ve ciddi tehlikeleri beraberinde getiriyor.

PEKİ KAZAYA NE SEBEP OLDU?

Henüz kazanın neden meydana geldiği tam olarak bilinmiyor. NTSB, kazanın sebebi ve Tesla Semi'nin bataryasının neden alev aldığı konusunda daha fazla araştırma yapıldığını belirtti. Öte yandan, Tesla Semi sürücüsünün kazanın meydana geldiği sırada herhangi bir otomatik sürüş sistemi kullanmadığı da raporda vurgulandı.

Ancak hâlâ bilinmeyen önemli ayrıntılar da var. Örneğin sürücünün yoldan çıkmasına ne sebep oldu? Kazaya yol açan herhangi bir dış etken var mıydı? Aküye alev alacak kadar zarar veren tam olarak neydi? Bu gibi soruların ileriki dönemde NTSB tarafından aydınlatılması bekleniyor.