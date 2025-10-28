Balıkesir depremi İstanbul'da böyle hissedildi! Evdeki görüntü sarsıntı boyutunu gözler önüne serdi

Kategoriler
İstanbul
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde kaydedilen deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerde yakından hissedildi.
İstanbul Bağcılar ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'ndeki bir daireye yansıyan deprem anlarının videosu sosyal medyada öne çıktı.
Paylaşılan videoda depremin İstanbul'a yansıyan boyutu ortaya çıkmış oldu. Görüntülerde avizelerin hızlı sallanması dikkat çekti.