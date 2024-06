Galaxy AI özellikli One UI 6 Watch beta yayınlandı: Yükleme adımları ve desteklenen modeller

29 Haziran 2024 17:24 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 17:24

Samsung Galaxy akıllı saatler için bir sonraki büyük One UI güncellemesi olan One UI 6 Watch beta yayınlandı. ABD ve Kore'deki Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 6 sahipleri One UI 6 Watch Beta Programına kaydolarak güncellemeyi yükleyebilir.

Wear OS'un 5. sürümünü temel alan One UI 6 Watch, diğer birçok yeni özelliğin yanı sıra Galaxy AI'yi ilk kez Samsung'un giyilebilir cihazlarına getiriyor. Daha iyi sağlık ve uyku takibi ana odak noktası olurken, Samsung başka birçok iyileştirme de eklemiş durumda.

ONE UI WATCH 6 BETA NASIL YÜKLENİR?

SamMobile'ın aktardığına göre kullanıcılar, Samsung Members uygulamasını açarak One UI Watch 6 betayı yükleyebilir. Uygulamanın üst kısmındaki beta sürüm tanıtım görseline dokunup "Join"e bastıktan sonra güncelleme, Galaxy Wearable uygulaması ve Galaxy Watch'a gönderiliyor.

ONE UI WATCH 6 BETA İLE GELEN YENİLİKLER

One UI Watch 6 beta ile gelen bazı yenilikler şöyle: