Galaxy AI özellikli One UI 6 Watch beta yayınlandı: Yükleme adımları ve desteklenen modeller
Samsung, Galaxy Watch akıllı saat serisi için One UI 6 Watch beta güncellemesini ABD ve Kore'deki Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 6 kullanıcılarına sunuyor.
Samsung Galaxy akıllı saatler için bir sonraki büyük One UI güncellemesi olan One UI 6 Watch beta yayınlandı. ABD ve Kore'deki Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 6 sahipleri One UI 6 Watch Beta Programına kaydolarak güncellemeyi yükleyebilir.
Wear OS'un 5. sürümünü temel alan One UI 6 Watch, diğer birçok yeni özelliğin yanı sıra Galaxy AI'yi ilk kez Samsung'un giyilebilir cihazlarına getiriyor. Daha iyi sağlık ve uyku takibi ana odak noktası olurken, Samsung başka birçok iyileştirme de eklemiş durumda.
ONE UI WATCH 6 BETA NASIL YÜKLENİR?
SamMobile'ın aktardığına göre kullanıcılar, Samsung Members uygulamasını açarak One UI Watch 6 betayı yükleyebilir. Uygulamanın üst kısmındaki beta sürüm tanıtım görseline dokunup "Join"e bastıktan sonra güncelleme, Galaxy Wearable uygulaması ve Galaxy Watch'a gönderiliyor.
ONE UI WATCH 6 BETA İLE GELEN YENİLİKLER
One UI Watch 6 beta ile gelen bazı yenilikler şöyle:
- Enerji düzeyini takip etme
- Daha detaylı uyku analizi alma
- Egzersiz rutini oluşturma
- Çift kıstırma hareketiyle daha fazla şey yapma
- Daha hızlı yatay kaydırma
- Devam eden aktivitelerin tümünü aynı anda görme
- Ekrana dokunmadan geri dönme
- Yalnızca istenilen bildirimleri alma
- Saati modlarla kontrol etme
- Favori emojilere anında erişme
- Resim eklerini kaydetme
- Güç tasarrufu modu
- Bluetooth ses cihazlarına otomatik bağlanma