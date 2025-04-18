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Teknoloji
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

'Google seni almaz' dediler, CV'sine 4 basit bölüm ekleyerek işe girdi! Deneyimi bile yoktu

36 yaşındaki Keith Anderson, yıllarca İngilizce öğretmenliği yaptı, teknoloji devlerine yüzlerce kez başvurdu ama hep reddedildi. Ta ki özgeçmişine küçük ama etkili dokunuşlar yapana kadar. Şimdi hem Google hem Meta deneyimi var ve kendi şirketini kurdu.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 14:32

Eski bir İngilizce öğretmeni, özgeçmişinde yaptığı birkaç basit değişiklik sayesinde ABD'li teknoloji devi Google'da işe girmeyi başardığını açıkladı.

Şu anda 36 yaşında olan Keith Anderson, 2015'te yıllık 27 bin dolarlık maaşla çalıştığı İngilizce öğretmenliği işinden ayrılarak Google'da iş bulma hayalinin peşinden gitmeye karar verdi. Ancak ailesi ve arkadaşları, dokuz yıllık öğretmenlik geçmişine sahip birinin Google gibi bir şirkette iş görüşmesine bile çağrılmayacağını savunarak ona karşı çıktı.

Çevresindekilerin karamsarlığını aldırmayan Keith Google, Facebook, Apple, Amazon ve Netflix'teki her açık pozisyona başvurdu. Ancak ilk başta hiçbir sonuç alamadı.

'Google seni almaz' dediler, CV'sine 4 basit bölüm ekleyerek işe girdi! Deneyimi bile yoktu

Business Insider için kaleme aldığı bir yazıda "Yaklaşık 100 işe başvurdum ama tek bir geri dönüş bile almadım. Mahvolmuştum" diyen Keith, özgeçmişini düzenlemesi için bir uzmandan bile yardım alsa da başarılı olmadı. Çalışmak için adeta can attığı şirketler kendisini sürekli olarak görmezden geldi.

LinkedIn üzerinden bu şirketlerin çalışanlarına mesaj atmayı da denedi ama çoğu cevap vermedi; yanıt verenlerle ise sağlıklı bir diyalog kurmakta zorlandı. Bunun üzerine, Keith ve başka işinden memnun olmayan öğretmen arkadaşları küçük bir destek grubu kurarak birbirlerinin özgeçmişlerini değerlendirmeye başladılar.

Ayrıca Keith teknoloji alanına geçiş yapmaya çalışan kişilerin katıldığı etkinliklere gitmeye başladı. Bu deneyim onun için son derece öğretici oldu. Keith, özgeçmişinin teknik olarak düzgün ve bilgi dolu olduğunu, ancak kendisini "bir insan" olarak yansıtmadığını fark etti. Bunun üzerine bazı değişiklikler yaptı ve sonunda Google'da işe girmeyi başardı. İşte bu süreci başarıya taşıyan dört temel değişiklik:

1) EN ÜSTE İLGİNÇ BİR 'İLGİ ALANLARI' BÖLÜMÜ EKLEDİ

Keith, özgeçmişini okuyan kişinin, kişiliğini hemen anlamasını istiyordu, bu yüzden CV'sinde en üst kısma "ilgi alanları" başlığı ekledi.

"Biriyle ilk tanıştığımda kendimle ilgili ilginç şeyler paylaşarak sıcak bir izlenim bırakmaya çalışırım, bu yüzden bu hamle mantıklı geldi" diyen eski öğretmen, sıradan ilgi alanlarından öteye gitti ve dikkat çekici, özgün ayrıntılar yazdı.

Örneğin "Yemek yapmayı seviyorum" demek yerine, "Bir turta yarışmasına katıldım ve üçüncülük kazandım" yazdı ve bu küçük ama eğlenceli detay kendisini öne çıkardı.

'Google seni almaz' dediler, CV'sine 4 basit bölüm ekleyerek işe girdi! Deneyimi bile yoktu

2) TEKNOLOJİ JARGONUNU ÖĞRENDİ

Özgeçmişini yazan uzman gerekli anahtar kelimeleri kullanmıştı ama Keith, bu terimlerle doğal şekilde konuşmayı bilmiyordu. "Telefon mülakatlarında deneyimimden teknoloji diliyle bahsedemediğim için süreçte ilerleyemiyordum" diyerek bu sorununu açıkladı.

Bu yüzden teknoloji alanında yapılan röportajları ve konuşmaları dinleyerek teknik terimlere hakim olmaya başladı. "Amacım bu dili doğal bir şekilde konuşmak, böylece mülakatlarda işe alım uzmanlarının zaten aşina olduğu tarzda iletişim kurabilmekti" diye konuştu.

'Google seni almaz' dediler, CV'sine 4 basit bölüm ekleyerek işe girdi! Deneyimi bile yoktu

3) KENDİSİNİ DOĞRU ŞEKİLDE PAZARLADI

Keith, öğretmenlik geçmişinin bir "eksiklik" değil, aslında bir "artı" olduğunu göstermesi gerektiğini biliyordu. CV'sinde de bu doğrultuda gerekli düzenlemeleri yaptı. "Eğitim, yazarlık ve dilbilim gibi geçmişimle sonradan kazandığım teknik ve analitik becerileri birleştirince daha değerli bir aday haline geldiğimi fark ettim" diyerek durumu anlattı.

'Google seni almaz' dediler, CV'sine 4 basit bölüm ekleyerek işe girdi! Deneyimi bile yoktu

4) DOĞRU HEDEF KİTLEYE HİTAP ETMEK

Keith, özgeçmişinin herkese hitap etmesinden ziyade, belirli bir hedef kitleye özel olması gerektiğini düşündü. Google'ın donanım birimlerine başvurduğu için bu birimin karşılaştığı problemleri araştırdı ve özgeçmişini bu sorunlara çözüm sunacak şekilde düzenledi. Bu taktik işe yaradı. Başvurduğu her yeni role özel olarak özgeçmişini güncelledi.

Tüm bu çabaların sonucunda, 2015 yılında Google'da web geliştiricisi olarak işe alındı. İki yıl burada çalıştıktan sonra Meta bünyesindeki bir start-up'a geçti. 2022'de ise kendi kariyer koçluğu şirketi Career Alchemy'yi kurdu.

Google’daki yöneticisi, Keith'i deneyimlerinden dolayı değil, sahip olduğu farklı bakış açısı sayesinde işe aldıklarını söyledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Google'da işe alım süreci nasıl ilerliyor?
Genellikle online başvuruyla başlayan süreç, telefon mülakatları, teknik değerlendirmeler ve birebir görüşmeler şeklinde ilerler. Pozisyona göre birkaç hafta ile birkaç ay arasında sürebilir.
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#Teknoloji
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