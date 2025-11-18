Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Görme engelli öğrenciler için "Sesli Kampüs" dönemi başlıyor

Bursa Teknik Üniversitesi öncülüğünde geliştirilen "Sesli Kampüs" uygulaması, görme engelli üniversite öğrencilerine ders notlarına kolay ve hızlı erişim imkanı sunuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 13:51

Görme engelli öğrencileri, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öncülüğünde geliştirilen yeni mobil uygulama sayesinde ders notlarına artık kolayca sesli erişebiliyor.

BTÜ Edebiyat ve Münazara Topluluğu ile Destek Erişim Ağı Derneği üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında engelli öğrencilerin hayatına dokunabilmek amacıyla çalışmalar yürüttü.

Görme engelli öğrencilere yönelik çalışma yapmak isteyen üniversiteliler, ders notlarına erişimi kolaylaştırmak için uygulama geliştirmeye karar verdi.

Görme engelli öğrenciler için "Sesli Kampüs" dönemi başlıyor

SESLİ KAMPÜS UYGULAMASI GELİŞTİRİLDİ

Üniversite öğrencileri, ders notlarının ses kaydını alarak "Sesli Kampüs" ismini verdikleri uygulamaya yüklemeye başladı. Uygulamayı kullanacak görme engelli öğrenciler, ders notlarını ses kayıtlarından dinleyip çalışma ve tekrar etme imkanı bulacak.

"Sesli Kampüs", resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından ilgili platformlardan indirilerek görme engellilere hizmet vermeye başlayacak.

Edebiyat ve Münazara Topluluğu Başkanı BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Saliha Polat, farklı bölümlerden, birbirini tanımayan öğrencilerin projeye destek vererek burada bir aile ortamı oluşturduklarını söyledi.

Görme engelli öğrenciler için "Sesli Kampüs" dönemi başlıyor

Görme engelli öğrencilerin kitap kaynaklarına, ders notlarına erişiminde yaşadıkları sıkıntıya şahit olmaları sebebiyle böyle bir proje yürüttüklerini belirten Polat, şöyle konuştu:

"Bu aplikasyon Türkiye genelindeki görme engelli üniversite öğrencilerine ders notlarını ulaştırmak adına tasarlandı. Türkiye genelindeki bütün üniversite öğrencileri ders notlarını ya uygulama üzerinden ya da kampüslerde oluşturduğumuz sesli odalar aracılığıyla kaydediyorlar. Bunlar da görme engelli üniversite öğrencilerinin kullanımına açık oluyor. Türkiye genelindeki ilk sesli akademik e-kütüphane ağını oluşturduğumuz anlamına geliyor."

Polat, projenin Bursa Teknik Üniversitesinin yanı sıra Başkent, Marmara, Yıldız Teknik ve Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin de desteğiyle hayata geçirildiğini anlatarak, öncelikli olarak görme engellilerin talep ettikleri konuları seslendirerek uygulamaya yüklediklerini kaydetti.

Görme engelli öğrenciler için "Sesli Kampüs" dönemi başlıyor

Zamanla tüm bölümlere ait ders notlarının uygulamada yer alacağını belirten Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda herkes kendi ders notlarını seslendiriyor. Biz öncesinde bir kayıt açıyoruz. Kayıtlara başvuran arkadaşlarımız oluyor. Şu anda 80 kişi civarındayız. Türkiye'nin her bölgesinden arkadaşlarımız var. Önce diksiyon eğitimi veriyoruz. Çevrimiçi ve yüz yüze eğitim verdiğimiz için Bursa'da olmayan arkadaşlarımız da bundan faydalanabiliyor. Diksiyon eğitiminin ardından ses kayıtlarımız başlıyor. Ekip arkadaşlarımızdan iki kişi bu notların dinlemesini gerçekleştiriyor. Ardından yazılımcımız da aplikasyona yüklemesini yapıyor. Diksiyon eğitiminden başarıyla geçen herkes bu uygulamaya destek verebilir. Bu da bizim tüm üniversite öğrencileri olarak kendi arkadaşlarımızın elinden tuttuğumuz anlamına geliyor."

Görme engelli öğrenciler için "Sesli Kampüs" dönemi başlıyor

Polat, uygulamanın daha da geliştirileceğinin bilgisini vererek, "Mikro ölçekte tüm üniversite kampüslerinde sesli e-kütüphane ağımızı tanıtmayı ve sesli kampüs sistemini kurmayı hedefliyoruz. Uzun dönemde ise yıllar sonra görme engelli üniversite öğrencilerinin kendi erişebilecekleri ders notu ağının olmasını istiyoruz. Bursa'da seslendirilen bir ders notu belki Muş'taki bir öğrencinin işine yarayacak. Biz bunu hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

"Sesli Kampüs" uygulamasına destek veren BTÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Edebiyat ve Münazara Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Rıdvan Şimşek de öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek güzel işlere imza attıklarını söyledi.

Görme engelli öğrenciler için "Sesli Kampüs" dönemi başlıyor

Projenin küçük çapta başlayıp tüm üniversitelerdeki görme engelli öğrencilere ulaşacak bir proje haline geldiğini dile getiren Rıdvan Şimşek, "Öğrencilerimizin duyarlılığını ve sorumluluk bilincinin yüksekliğini gösteren önemli bir çaba. Kendilerinin gelişimini değil engelli arkadaşlarının da bu yarışta eşit şartlarda beraber yürümelerini sağlamaya çalışıyorlar. Bu konuda takdire şayan bir gayretleri var." diye konuştu.

Görme engelli öğrenciler için "Sesli Kampüs" dönemi başlıyor

Sosyoloji bölümü 3. sınıf öğrencisi Hatice Nur Ceylan da görme engelli öğrencilerin ders notlarına ulaşmasını kolaylaştırmak için böyle bir proje geliştirdiklerini belirterek, "Birlikte seslendirme yaparken de çok eğlenebiliyoruz. O yüzden aile ortamı gibi olduk. Hem birileri için iyi şeyler yaparken, iyi bir amaç uğruna çalışırken bir yandan da sosyalleşmeye vakit oluyor." açıklamasını yaptı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul, Global Lojistik Zirvesinde Teknoloji Devlerine Ev Sahipliği Yapacak
iPhone kullanıcıları bayram edecek! Apple inadından döndü, o özellik nihayet geldi!
ETİKETLER
#Eğitim
#üniversite
#Erişilebilirlik
#Görmeengelliler
#Sesliuygulama
#Seslikampüs
#Btü
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.