TGRT Haber
Teknoloji
Editor
Editor
 Emir Yücel

GPT-5 elektrik canavarı çıktı

Yeni model GPT-5, GPT-4’e göre 8,6 kat daha fazla enerji tüketiyor. Rhode Island Üniversitesi’nin tahminleri, yapay zekâdaki ilerlemenin ciddi bir elektrik yükü getirdiğini ortaya koyuyor.

GPT-5 elektrik canavarı çıktı
16.08.2025
11:06
16.08.2025
11:06

OpenAI’in en yeni yapay zekâ modeli , yetenekleriyle dikkat çekse de enerji tüketimiyle endişe yaratıyor. Rhode Island Üniversitesi Yapay Zekâ Laboratuvarı’nın hesaplamalarına göre, GPT-5 ortalama olarak bir sorgu başına 18 Wh’in üzerinde elektrik harcıyor. Bu da GPT-4’ün tükettiği 2,12 Wh’ye kıyasla tam 8,6 kat daha fazla demek.

GPT-5 elektrik canavarı çıktı

Üstelik ChatGPT’nin günde bildirilen 2,5 milyar isteğinin tamamının GPT-5 üzerinden geçtiği varsayıldığında, günlük tüketim 45 GWh seviyesine çıkabiliyor. Bu miktar, küçük bir ülkenin elektrik ihtiyacına eş değer.

NÜKLEER REAKTÖR GÜCÜNDE

Bir nükleer reaktör saatte 1 ila 1,6 GW elektrik üretebiliyor. Rhode Island ekibine göre GPT-5’in çalıştırılması için gereken enerji, iki ila üç reaktörün ürettiği güce denk düşüyor. Bu da yapay zekâ için devasa bir altyapı gereksinimi anlamına geliyor.

GPT-5 elektrik canavarı çıktı

Araştırmacılar, GPT-5’in tüketimini ölçerken modelin yanıt süresini ve bu sırada kullanılan donanımın ortalama güç harcamasını bir araya getirdi. OpenAI resmi verileri açıklamadığı için ekip, modelin Microsoft Azure üzerinde Nvidia DGX H100 veya H200 sunucularında çalıştığını varsaydı.

GPT-5 elektrik canavarı çıktı

Ortalama 1.000 token’lık bir yanıtın tüketimi 18,35 Wh olarak hesaplanırken, daha karmaşık “akıl yürütme modu”nda bu değer 40 Wh’nin üzerine çıkabiliyor. Test edilen modeller içinde yalnızca OpenAI’nin o3 modeli (25,35 Wh) ve Deepseek’in R1 modeli (20,90 Wh) GPT-5’in tüketimine yaklaştı.

İngiltere’den tartışmalı adım: Suç tahmininde yapay zekâ dönemi
ETİKETLER
#gpt-5
#yapay-zeka
#Enerji Tüketimi
#Veri Merkezleri
#Yapay Zeka Etik
#Teknoloji
