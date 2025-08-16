GPT-5 elektrik canavarı çıktı

OpenAI’in en yeni yapay zekâ modeli GPT-5, yetenekleriyle dikkat çekse de enerji tüketimiyle endişe yaratıyor. Rhode Island Üniversitesi Yapay Zekâ Laboratuvarı’nın hesaplamalarına göre, GPT-5 ortalama olarak bir sorgu başına 18 Wh’in üzerinde elektrik harcıyor. Bu da GPT-4’ün tükettiği 2,12 Wh’ye kıyasla tam 8,6 kat daha fazla demek.

Üstelik ChatGPT’nin günde bildirilen 2,5 milyar isteğinin tamamının GPT-5 üzerinden geçtiği varsayıldığında, günlük tüketim 45 GWh seviyesine çıkabiliyor. Bu miktar, küçük bir ülkenin elektrik ihtiyacına eş değer.

NÜKLEER REAKTÖR GÜCÜNDE

Bir nükleer reaktör saatte 1 ila 1,6 GW elektrik üretebiliyor. Rhode Island ekibine göre GPT-5’in çalıştırılması için gereken enerji, iki ila üç reaktörün ürettiği güce denk düşüyor. Bu da yapay zekâ için devasa bir altyapı gereksinimi anlamına geliyor.

Araştırmacılar, GPT-5’in tüketimini ölçerken modelin yanıt süresini ve bu sırada kullanılan donanımın ortalama güç harcamasını bir araya getirdi. OpenAI resmi verileri açıklamadığı için ekip, modelin Microsoft Azure üzerinde Nvidia DGX H100 veya H200 sunucularında çalıştığını varsaydı.

Ortalama 1.000 token’lık bir yanıtın tüketimi 18,35 Wh olarak hesaplanırken, daha karmaşık “akıl yürütme modu”nda bu değer 40 Wh’nin üzerine çıkabiliyor. Test edilen modeller içinde yalnızca OpenAI’nin o3 modeli (25,35 Wh) ve Deepseek’in R1 modeli (20,90 Wh) GPT-5’in tüketimine yaklaştı.