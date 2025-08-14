GTA 6 ertelenecek mi? Resmi açıklama geldi

Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, GTA 6'nın planlanan çıkış tarihinin değişmeyeceğini söyledi. "Oyunun Mayıs 2026'da piyasaya sürüleceğine inancım çok, çok yüksek" diyen Zelnick, beklentilerin farkında olduklarını ancak Rockstar'ın her zaman bu beklentileri aşmayı hedeflediğini belirtti.

2025'TEN 2026'YA KAYMIŞTI

Her ne kadar Zelnick'in sözleri oyunculara güven verse de, hatırlatmakta fayda var: CEO, şubat ayında oyunun 2025'te çıkacağını söylemiş, ancak birkaç ay sonra tarih Mayıs 2026'ya ertelenmişti.

HAZIR OLMADAN ÇIKMAYACAK

Zelnick, karar sürecinde etkili olsa da asıl belirleyicinin Rockstar olduğunu vurguladı. Sektörde, Cyberpunk 2077 gibi henüz tamamlanmadan piyasaya sürülen ve büyük eleştiriler alan örnekler bulunuyor. Bu nedenle Rockstar, oyunun tam anlamıyla hazır olduğundan emin olmadan GTA 6'yı raflara koymayacak.