TGRT Haber
Teknoloji
Avatar
Editor
 Murat Makas

GTA 6 ertelenecek mi? Resmi açıklama geldi

Ortala atılan iddialar sonrası açıklama yapan Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, GTA 6'nın Mayıs 2026'da çıkacağını söyledi.

GTA 6 ertelenecek mi? Resmi açıklama geldi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.08.2025
09:37
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
09:37

Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, GTA 6'nın planlanan çıkış tarihinin değişmeyeceğini söyledi. "Oyunun Mayıs 2026'da piyasaya sürüleceğine inancım çok, çok yüksek" diyen Zelnick, beklentilerin farkında olduklarını ancak 'ın her zaman bu beklentileri aşmayı hedeflediğini belirtti.

GTA 6 ertelenecek mi? Resmi açıklama geldi

2025'TEN 2026'YA KAYMIŞTI

Her ne kadar Zelnick'in sözleri oyunculara güven verse de, hatırlatmakta fayda var: CEO, şubat ayında oyunun 2025'te çıkacağını söylemiş, ancak birkaç ay sonra tarih Mayıs 2026'ya ertelenmişti.

GTA 6 ertelenecek mi? Resmi açıklama geldi

HAZIR OLMADAN ÇIKMAYACAK

Zelnick, karar sürecinde etkili olsa da asıl belirleyicinin Rockstar olduğunu vurguladı. Sektörde, Cyberpunk 2077 gibi henüz tamamlanmadan piyasaya sürülen ve büyük eleştiriler alan örnekler bulunuyor. Bu nedenle Rockstar, oyunun tam anlamıyla hazır olduğundan emin olmadan 'yı raflara koymayacak.

#gta 6
#çıkış tarihi
#rockstar
#Oyun Gösterisi
#Take-two
#Oyun Geliştirme
#Teknoloji
