Teknoloji
Avatar
Editor
 Murat Makas

Güneş parlamaları laboratuvarda yeniden üretildi

Bilim insanları yıllardır Güneş’in koronasındaki karmaşık plazma davranışlarını anlamaya çalışıyor. Caltech’ten bir profesör ve eski öğrencisi, bu gizemi çözmeye yönelik önemli bir adım attı.

Güneş parlamaları laboratuvarda yeniden üretildi
Murat Makas
24.08.2025
24.08.2025
Araştırmacılar, laboratuvar ortamında minyatür güneş parlamaları oluşturarak uzun süredir tartışılan teorileri test etti ve güncelledi.

KARARLI ÇİFT SARMAL YAPI

Ekip, manyetize plazmanın vakum odasında kendi kendine ördüğü örgü yapıları inceledi. Gözlemler sonucunda, iki akı ipinin birbirine sarılmasıyla oluşan kararlı çift sarmal yapı keşfedildi. Bu yapı, güneş parlamalarının neden formunu koruyabildiğini açıklayan güçlü bir ipucu olarak değerlendiriliyor.

Güneş parlamaları laboratuvarda yeniden üretildi

LABORATUVARDAN UZAYA

Deneylerde 50 santimetre uzunluğa kadar yapay parlamalar üretildi. Ancak çalışma sadece laboratuvarla sınırlı kalmadı. Araştırmacılar aynı modeli uzaya uyarlayarak, Dünya’dan 25 bin ışık yılı uzaklıktaki Çift Sarmal Bulutsusu’nun davranışlarını da başarıyla açıkladı. 70 ışık yılı genişliğindeki bu dev plazma yapısının kararlılığı, laboratuvarda elde edilen modelle birebir örtüştü.

Güneş parlamaları laboratuvarda yeniden üretildi

BİLİM İÇİN YENİ BİR YOL

Physical Review Letters’ta yayımlanan bulgular, plazma fiziğinde kritik bir eşik olarak görülüyor. Hem laboratuvar hem de kozmik ölçeklerde aynı davranışların gözlemlenmesi, gelecekte Güneş’in dinamiklerini anlamada ve uzay hava olaylarını öngörmede önemli bir rol oynayabilir.

