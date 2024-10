Huawei HarmonyOS Next güncellemesi alacak modeller ve tarihleri belli oldu

Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: Huawei Central

24 Ekim 2024 14:45 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 14:45

Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS Next güncellemesini alacak cihazlar ve tarihlerini açıkladı. Yeni HarmonyOS Next sürümü, Android platformundan bağımsız ve APK desteği olmadan çalışıyor. İşte HarmonyOS Next alacak telefonlar.

Çinli teknoloji devi Huawei, HarmonyOS Next işletim sistemini resmen tanıttı. Şirket, akıllı cihazlar için HarmonyOS Next sürümünü lanse etmekle kalmadı, mevcut ve yeni cihazlar için bir yükseltme yol haritası ile birlikte kullanıma sunma tarihlerini de paylaştı. HarmonyOS, 2019 yılında tanıtıldıktan sonra akıllı TV'lerde kullanılmaya başlanmıştı. Yıllar içinde büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşan işletim sistemi, akıllı telefonlardan tabletlere, giyilebilir cihazlardan, IoT (nesnelerin interneti) cihazlarına kadar birçok platformda kendine yer buldu. HARMONYOS NEXT, ANDROİD'DEN BAĞIMSIZ Yeni işletim sistemi HarmonyOS Next, Android ekosisteminden bağımsız bir yapı sunuyor. Eski HarmonyOS sürümü, Android tabanlı uygulamaları APK dosyaları aracılığıyla çalıştırabiliyordu. Yani tamamen bağımsız değildi. Yeni sürüm ise şu anda rakiplerinden daha küçük bir uygulama kütüphanesine sahip olsa da Huawei, platformu hızla büyütecek. HARMONYOS NEXT GÜNCELLEMESİ ALACAK MODELLER Huawei'nin resmi açıklamasına göre, HarmonyOS Next güncellemesi ilk etapta belirli modellere sunulacak. Aşağıdaki cihazlar için herkese açık HarmonyOS NEXT Beta sürümü yayınlanacak: Huawei Pura 70 serisi

Huawei Pocket 2

Huawei MatePad Pro 11 inç (2024) Tabii ki de güncelleme, üç cihazla sınırlı kalmayacak. HarmonyOS Next işletim sistemi önümüzdeki yıl aşağıdaki modellere genişleyecek: Huawei Mate XT Ultimate Design

Huawei Nova Flip

Huawei Nova 13 serisi

Huawei Nova 12 serisi

Huawei MatePad Pro 12.2

Huawei MatePad Air 12 inç

Huawei MatePad 11.5 serisi İlgili Haberler Altın kaplama Huawei Mate XT için servet ödeyeceksiniz! Sadece 88 adet üretildi Arm'dan Qualcomm'a büyük darbe: Android akıllı telefon sektörü çökebilir