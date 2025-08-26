Menü Kapat
26°
Teknoloji
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Hyperloop teknolojisi TEKNOFEST'te: Ses hızında seyahat için genç mühendisler yarışıyor

Yere yakın ses hızında seyahat etmeyi mümkün kılan Hyperloop teknolojisi için TEKNOFEST yarışması başladı. 31 Ağustos'a kadar sürecek olan yarışmada finale kalan 13 takım, 208 metrelik test tünelinde kapsüllerini sergileyecek.

Hyperloop teknolojisi TEKNOFEST'te: Ses hızında seyahat için genç mühendisler yarışıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 16:42

"Geleceğin ulaşım teknolojisi" olarak bilinen ve 2013 yılında tanıtılan Hyperloop teknolojisi, ilk yolculu denemesini 2020 senesinde gerçekleştirmişti. Geliştirme aşaması henüz tamamlanmayan sistem dünya çapında büyük ilgi görüyor ve TEKNOFEST 2025 kapsamında Türkiye'de sahneye çıkıyor.

'ten yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması, bugün TÜBİTAK Gebze Kampüsü’nde başladı. , 31 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Hyperloop teknolojisi TEKNOFEST'te: Ses hızında seyahat için genç mühendisler yarışıyor

SES HIZINA YAKIN HIZLARDA SEYAHATİ MÜMKÜN KILACAK

Yerde ses hızına yakın hızlarda seyahat etmeyi mümkün kılabilecek Hyperloop sistemi, düşük basınçlı tünellerde, manyetik levitasyon ile raylara temas etmeden ilerleyen kapsüllere dayanıyor. TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışma, bu alanda genç mühendislerin bilgi birikimini artırmayı, yenilikçi çözümler geliştirmelerini teşvik etmeyi hedefliyor.

Hyperloop Geliştirme Yarışması'na 2025 yılında 37 farklı ilden 280 takım ve 793 üye başvurdu. Zorlu raporlama ve test aşamalarını başarıyla geçen 7 farklı ilden 13 takım ve 279 yarışmacı, finale katılmaya hak kazandı. Yarışma, ulusal ve uluslararası ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımına açık olarak düzenleniyor.

Hyperloop teknolojisi TEKNOFEST'te: Ses hızında seyahat için genç mühendisler yarışıyor

208 METRELİK TEST TÜNELİNDE SERGİLENECEK

Final aşamasında takımlar, kapsüllerini, özel olarak hazırlanmış 208 metre uzunluğundaki test tünelinde sergileyecek. Kapsüllerin manyetik levitasyon ile raylardan yükselerek hareket etmesi, hızlanması, belirlenen aralıkta frenleme sistemini devreye alarak güvenli bir şekilde durması bekleniyor. Tünel, çelik ile güçlendirilmiş yapısı, haberleşme ve güvenlik sistemleri ile gerçekçi bir test ortamı sunuyor.

Yarışmanın performans ödüllerine ek olarak, inovasyon ödülleri, çelik levitasyon ödülü ve kurul özel ödülü de sahiplerini bulacak. İnovasyon ödülleri, elektromanyetik levitasyon, itki sistemi, altyapı, haberleşme, mekanik sistem (fren, entegrasyon, kapsül) ve sosyoekonomik etki kategorilerinde verilecek. Dereceye giren takımlar, 250 bin lira birincilik, 200 bin lira ikincilik ve 150 bin lira üçüncülük ödüllerini kazanacak.

