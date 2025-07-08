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 | Ömer Faruk Dogan

İçtiğimiz ilacı da yapay zeka tasarlayacak: Google insanlı deneylere hazırlanıyor

Google DeepMind, yapay zekayı kullanarak, kanser gibi ciddi hastalıkların tedavisini hedefleyen ilaçları geliştirmek için çalışıyor. Şirket çok yakında insanlı testlere başlayacak.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 10:35

Google'ın ana şirketi Alphabet'in bünyesinde faaliyet gösteren ilaç keşif firması Isomorphic Labs, yapay zeka ile tasarlanan ilaçlarını insanlar üzerinde test etmeye hazırlanıyor.

Isomorphic Labs Başkanı ve Google DeepMind'ın Baş İşletme Sorumlusu Colin Murdoch, Fortune dergisine yaptığı açıklamada, Londra King's Cross'taki ofislerinde çalışanların, yapay zekadan destek alarak kanser ilaçları tasarlamak için çalıştığını belirterek, bu sürecin halihazırda aktif olarak sürdüğünü söyledi.

İçtiğimiz ilacı da yapay zeka tasarlayacak: Google insanlı deneylere hazırlanıyor

"İLAÇLARI İNSANLAR ÜZERİNDE TEST EDECEĞİZ"

"Bir sonraki büyük dönüm noktası, bu ilaçların klinik deneylerine başlamak, yani insanlara uygulamak olacak" diye konuşan Murdoch, bu aşamaya yaklaştıklarını sözlerine ekledi.

Uzun vadeli planları arasında "dünya standartlarında bir ilaç tasarım motoru" kurmak olan Isomorphic, makine öğrenimi üzerine çalışan araştırmacılar ile ilaç endüstrisi uzmanlarını bir araya getirerek, daha hızlı, daha ucuz ve başarı şansı daha yüksek ilaçlar tasarlamayı hedefliyor.

Şirket, büyük ilaç firmalarının mevcut programlarına destek verirken, aynı zamanda onkoloji (kanser) ve immünoloji (bağışıklık) gibi alanlarda kendi ilaç adaylarını da geliştiriyor. Amaç, bu ilaçları erken aşama denemelerden sonra lisanslayarak pazara sunmak.

Günümüzde ilaç firmaları, tek bir ilacı pazara sürebilmek için milyonlar harcıyor ve bu ilaçların klinik denemelerde başarıya ulaşma oranı bazen yalnızca yüzde 10 olabiliyor. Murdoch'a göre Isomorphic'in teknolojisi bu oranı kökten değiştirebilecek potansiyelde.

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Sıkça Sorulan Sorular

Isomorphic Labs, ne tür ilaçlar geliştiriyor?
Isomorphic Labs, kanser ve bağışıklık alanlarında ilaçlar geliştirmeyi hedefliyor. Şirket, bu hastalıkların tedavisi için yapay zeka kullanarak daha hızlı ve başarılı ilaçlar tasarlıyor.
ETİKETLER
#yapay-zeka
#Ilaç Keşfi
#Ilaç Tasarımı
#Kanser Ilaçları
#Klinik Denemeler
#Makine Öğrenimi
#Teknoloji
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