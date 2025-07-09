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 | Suat Vilgen

İklim değişikliği dünyayı sert vuruyor! Son sıcak hava dalgası can kaybını 3 kat artırdı

Avrupa'da 10 gün süren aşırı sıcaklık dalgası 2 binden fazla kişinin hayatına mal oldu. Uzmanlar, ölümlerin çoğunun doğrudan iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu vurguluyor.

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İklim değişikliği dünyayı sert vuruyor! Son sıcak hava dalgası can kaybını 3 kat artırdı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 07:35
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 07:37

Avrupa, Haziran sonundan Temmuz başına kadar etkili olan aşırı sıcak hava dalgasıyla sarsıldı. Imperial College London ile London School of Hygiene & Tropical Medicine tarafından yapılan ortak analiz, 23 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Avrupa'nın 12 büyük kentinde 2 bin 300 kişinin sıcaklığa bağlı yaşamını yitirdiğini ortaya koydu. Bu can kayıplarının yaklaşık 1500’ü, doğrudan iklim değişikliğinin yol açtığı olağandışı sıcaklıklarla ilişkilendirildi.

İklim değişikliği dünyayı sert vuruyor! Son sıcak hava dalgası can kaybını 3 kat artırdı

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDEN SICAKLIKLAR

İncelenen şehirler arasında Milan, Barselona, Paris, Londra, Roma, Madrid, Atina, Budapeşte, Zagreb, Frankfurt, Lizbon ve Sassari yer aldı. Bu kentlerdeki sıcaklıklar, küresel ısınmanın etkisiyle mevsim normallerinin 1 ila 4 derece üzerine çıktı. Ölüm oranları ise bu artışla birlikte ciddi biçimde yükseldi.

İklim değişikliği dünyayı sert vuruyor! Son sıcak hava dalgası can kaybını 3 kat artırdı

EN ÇOK YAŞLILAR ETKİLENDİ

İklim değişikliğine bağlı ölümlerin yüzde 88’i 65 yaş ve üzeri bireylerde görüldü. Ancak 20-64 yaş aralığında da en az 183 kişinin sıcaklık nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Can kaybının en yoğun yaşandığı şehir ise Milan olurken, onu Barselona, Paris ve Londra takip etti.

İklim değişikliği dünyayı sert vuruyor! Son sıcak hava dalgası can kaybını 3 kat artırdı

“SICAKLIKTAKİ 2 DERECELİK ARTIŞ HAYATİ”

Araştırmada yer alan Imperial College London Çevre Politikaları Merkezi’nden Ben Clarke, sıcak hava dalgalarının görünürde yıkım yaratmasa da “sessiz bir felaket” olduğuna dikkat çekti. Clarke, “Sıcaklıkta sadece 2-3 derecelik bir artış, binlerce insan için ölümle yaşam arasındaki çizgiyi belirleyebilir. Sanayi öncesi döneme göre 1,3 derece artışla bile bu tablo karşımızdayken, yüzyıl sonunda 3 dereceyi aşan bir artış daha da ciddi sonuçlar doğurabilir” dedi.

İklim değişikliği dünyayı sert vuruyor! Son sıcak hava dalgası can kaybını 3 kat artırdı

FOSİL YAKITLARDAN ÇIKIŞ ÇAĞRISI

Grantham Enstitüsü İklim Bilimi Öğretim Görevlisi Dr. Friederike Otto ise, iklim krizine karşı acil ve kararlı adımlar atılmadıkça bu tür felaketlerin daha da ölümcül olacağını vurguladı. Otto, “Fosil yakıtlardan vazgeçmek, yenilenebilir enerjiye geçmek ve şehirleri aşırı sıcaklara karşı dirençli hale getirmek zorundayız. Özellikle yoksul ve kırılgan toplulukları korumak, her yıl binlerce hayatı kurtarabilir” dedi.

İklim değişikliği dünyayı sert vuruyor! Son sıcak hava dalgası can kaybını 3 kat artırdı

UZMANLAR UYARIYOR: KRİZ, GÖRÜNENDEN DAHA BÜYÜK

Bilim insanları, analiz edilen 12 şehirdeki can kayıplarının sadece buzdağının görünen yüzü olduğuna dikkat çekerek, Avrupa genelinde sıcaklığa bağlı ölümlerin bu sayıların çok üzerinde olabileceğini belirtiyor. Avrupa’yı etkisi altına alan sıcaklık krizi, iklim değişikliğine karşı daha fazla geç kalınmaması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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#İklim Değişikliği
#Küresel ısınma
#Teknoloji
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