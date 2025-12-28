İnternetiniz yavaşsa suçlu servis sağlayıcı değil o eşya olabilir: Modemi oradan kaldırın

Kategoriler
Evinizde "fiber" internet olmasına rağmen videolar donuyor, sayfalar geç açılıyor ve oyunlarda "ping" sorunu yaşıyorsanız, hemen müşteri hizmetlerini aramadan önce salonunuza bir göz atın. Wi-Fi sinyallerini bıçak gibi kesen ve ölü noktalar oluşturan o ev eşyası, modemin hemen yanında duruyor olabilir. İşte sinyal kalitesini düşüren o gizli engeller ve modemi koymanız gereken "altın nokta".
Dijital çağda elektrik ve su kadar temel bir ihtiyaç haline gelen internet, hızıyla olduğu kadar kesintileriyle de sinir bozucu olabiliyor. 2025 yılı itibarıyla Türkiye'de ev internet hızları 1000 Mbps seviyelerine ulaşsa da, pek çok kullanıcı "Salonda çekiyor ama arka odada kopuyor" şikayetini sürdürüyor. Genellikle suç servis sağlayıcıya (ISS) atılır ancak sorunun kaynağı çoğu zaman fizik kurallarıdır. Wi-Fi sinyalleri, tıpkı radyo dalgaları gibi havada yayılır ve karşısına çıkan bazı engelleri aşamaz. Ev dekorasyonunda kullandığınız aynalar, metal objeler ve hatta akvaryumlar, internetinizin hızını %50 oranında düşüren görünmez duvarlardır.
Modeminizin yerini belirlerken dikkat etmeniz gereken en büyük düşman "Ayna"dır. Çoğu kişi modemi, dresuarın üzerine veya antredeki aynalı dolabın yakınına koyar. Ancak aynaların arkasındaki gümüş nitrat kaplama, Wi-Fi sinyallerini yansıtır ve geri gönderir.
Sinyal aynaya çarptığında, odanın diğer tarafına geçmek yerine kaynağına geri döner ve "parazit" (interference) oluşturur. Bu durum, modemin hemen yanındayken bile internetin yavaşlamasına neden olur. Benzer şekilde, büyük cam yüzeyler ve özellikle çift camlı pencereler (ısı yalıtımlı camlar), içerdikleri metal oksit kaplamalar nedeniyle sinyal geçişini zorlaştırır. Modemi aynanın tam karşısına veya arkasına koymak, internetinize kendi elinizle set çekmek demektir.
Eğer modeminiz mutfağa yakınsa veya açık mutfaklı bir evde yaşıyorsanız, mikrodalga fırınınız çalıştığı anda internetinizin koptuğunu fark etmiş olabilirsiniz. Bunun nedeni frekans çakışmasıdır.
Wi-Fi modemlerinin çoğu 2.4 GHz frekansında yayın yapar. Mikrodalga fırınlar da suyu ısıtmak için tam olarak aynı frekansı (2.4 GHz) kullanır. Fırın çalıştığında ortaya çıkan güçlü elektromanyetik dalgalar, modeminizin cılız sinyallerini bastırır ve veri akışını kilitler. Bu nedenle modem ile mikrodalga fırın arasında mutlaka en az 3-4 metre mesafe olmalı ve aralarında duvar bulunmalıdır. Aynı sorun, kablosuz bebek telsizleri ve bluetooth hoparlörler için de geçerlidir.
Wi-Fi sinyalleri havada çok hızlı ilerler ancak suyun içinden geçmekte çok zorlanır. Su, radyo dalgalarını emer (absorbe eder). Eğer evinizde büyük bir akvaryum varsa ve modem akvaryumun arkasında duruyorsa, o su kütlesi sinyaller için aşılmaz bir dağ gibidir. Modemi asla su dolu kapların, akvaryumların veya su borularının yoğun olduğu duvarların yanına koymayın.
Ayrıca metal, en büyük sinyal kesicidir. Kalorifer petekleri (radyatörler), metal kitaplıklar veya televizyonun arkası, modem için en kötü konumlardır. Metal, Faraday Kafesi etkisi yaparak sinyali hapseder. Modemi "görünmesin, kalabalık etmesin" diye TV ünitesinin arkasına veya dolap içine saklamak, sinyal gücünü yarı yarıya düşürür.
Evinizde "ölü nokta" kalmaması için modemi konumlandırırken şu 4 kurala uymanız gerekir:
Eğer eviniz çok büyükse veya duvarlar çok kalınsa (betonarme), tek bir modem yetmeyebilir. Bu durumda sinyal tekrarlayıcı (repeater) yerine, 2025'in standardı olan "Mesh" (ağ) sistemlerine geçmek, evde kesintisiz bir internet deneyimi için en kesin çözümdür.