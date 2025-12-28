İnternetiniz yavaşsa suçlu servis sağlayıcı değil o eşya olabilir: Modemi oradan kaldırın

SU DOLU ENGELLER: AKVARYUM VE RADYATÖRLER

Wi-Fi sinyalleri havada çok hızlı ilerler ancak suyun içinden geçmekte çok zorlanır. Su, radyo dalgalarını emer (absorbe eder). Eğer evinizde büyük bir akvaryum varsa ve modem akvaryumun arkasında duruyorsa, o su kütlesi sinyaller için aşılmaz bir dağ gibidir. Modemi asla su dolu kapların, akvaryumların veya su borularının yoğun olduğu duvarların yanına koymayın.

Ayrıca metal, en büyük sinyal kesicidir. Kalorifer petekleri (radyatörler), metal kitaplıklar veya televizyonun arkası, modem için en kötü konumlardır. Metal, Faraday Kafesi etkisi yaparak sinyali hapseder. Modemi "görünmesin, kalabalık etmesin" diye TV ünitesinin arkasına veya dolap içine saklamak, sinyal gücünü yarı yarıya düşürür.