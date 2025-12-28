Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İnternetiniz yavaşsa suçlu servis sağlayıcı değil o eşya olabilir: Modemi oradan kaldırın

Aralık 28, 2025 11:00
1
İnternetiniz yavaşsa suçlu servis sağlayıcı değil o eşya olabilir: Modemi oradan kaldırın

Evinizde "fiber" internet olmasına rağmen videolar donuyor, sayfalar geç açılıyor ve oyunlarda "ping" sorunu yaşıyorsanız, hemen müşteri hizmetlerini aramadan önce salonunuza bir göz atın. Wi-Fi sinyallerini bıçak gibi kesen ve ölü noktalar oluşturan o ev eşyası, modemin hemen yanında duruyor olabilir. İşte sinyal kalitesini düşüren o gizli engeller ve modemi koymanız gereken "altın nokta".

2
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

Dijital çağda elektrik ve su kadar temel bir ihtiyaç haline gelen internet, hızıyla olduğu kadar kesintileriyle de sinir bozucu olabiliyor. 2025 yılı itibarıyla Türkiye'de ev internet hızları 1000 Mbps seviyelerine ulaşsa da, pek çok kullanıcı "Salonda çekiyor ama arka odada kopuyor" şikayetini sürdürüyor. Genellikle suç servis sağlayıcıya (ISS) atılır ancak sorunun kaynağı çoğu zaman fizik kurallarıdır. Wi-Fi sinyalleri, tıpkı radyo dalgaları gibi havada yayılır ve karşısına çıkan bazı engelleri aşamaz. Ev dekorasyonunda kullandığınız aynalar, metal objeler ve hatta akvaryumlar, internetinizin hızını %50 oranında düşüren görünmez duvarlardır.

3
SİNYALİN BİR NUMARALI DÜŞMANI: AYNALAR VE CAMLAR

SİNYALİN BİR NUMARALI DÜŞMANI: AYNALAR VE CAMLAR

Modeminizin yerini belirlerken dikkat etmeniz gereken en büyük düşman "Ayna"dır. Çoğu kişi modemi, dresuarın üzerine veya antredeki aynalı dolabın yakınına koyar. Ancak aynaların arkasındaki gümüş nitrat kaplama, Wi-Fi sinyallerini yansıtır ve geri gönderir.

Sinyal aynaya çarptığında, odanın diğer tarafına geçmek yerine kaynağına geri döner ve "parazit" (interference) oluşturur. Bu durum, modemin hemen yanındayken bile internetin yavaşlamasına neden olur. Benzer şekilde, büyük cam yüzeyler ve özellikle çift camlı pencereler (ısı yalıtımlı camlar), içerdikleri metal oksit kaplamalar nedeniyle sinyal geçişini zorlaştırır. Modemi aynanın tam karşısına veya arkasına koymak, internetinize kendi elinizle set çekmek demektir.

4
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

MUTFAKTAKİ GİZLİ TEHLİKE: MİKRODALGA FIRIN

Eğer modeminiz mutfağa yakınsa veya açık mutfaklı bir evde yaşıyorsanız, mikrodalga fırınınız çalıştığı anda internetinizin koptuğunu fark etmiş olabilirsiniz. Bunun nedeni frekans çakışmasıdır.

Wi-Fi modemlerinin çoğu 2.4 GHz frekansında yayın yapar. Mikrodalga fırınlar da suyu ısıtmak için tam olarak aynı frekansı (2.4 GHz) kullanır. Fırın çalıştığında ortaya çıkan güçlü elektromanyetik dalgalar, modeminizin cılız sinyallerini bastırır ve veri akışını kilitler. Bu nedenle modem ile mikrodalga fırın arasında mutlaka en az 3-4 metre mesafe olmalı ve aralarında duvar bulunmalıdır. Aynı sorun, kablosuz bebek telsizleri ve bluetooth hoparlörler için de geçerlidir.

5
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

SU DOLU ENGELLER: AKVARYUM VE RADYATÖRLER

Wi-Fi sinyalleri havada çok hızlı ilerler ancak suyun içinden geçmekte çok zorlanır. Su, radyo dalgalarını emer (absorbe eder). Eğer evinizde büyük bir akvaryum varsa ve modem akvaryumun arkasında duruyorsa, o su kütlesi sinyaller için aşılmaz bir dağ gibidir. Modemi asla su dolu kapların, akvaryumların veya su borularının yoğun olduğu duvarların yanına koymayın.

Ayrıca metal, en büyük sinyal kesicidir. Kalorifer petekleri (radyatörler), metal kitaplıklar veya televizyonun arkası, modem için en kötü konumlardır. Metal, Faraday Kafesi etkisi yaparak sinyali hapseder. Modemi "görünmesin, kalabalık etmesin" diye TV ünitesinin arkasına veya dolap içine saklamak, sinyal gücünü yarı yarıya düşürür.

6
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

MODEM İÇİN "ALTIN NOKTA" NERESİ?

Evinizde "ölü nokta" kalmaması için modemi konumlandırırken şu 4 kurala uymanız gerekir:

  1. Merkezi Konum: Modemi evin en uç köşesine değil, koridor gibi tüm odalara eşit mesafedeki bir merkeze koyun.
  2. Yükseklik: Wi-Fi sinyalleri modemin anteninden aşağıya ve yana doğru şemsiye gibi yayılır. Modemi yere koymak, sinyalin yarısını zemine (veya alt komşuya) göndermek demektir. Modemi yerden en az 1-1.5 metre yükseğe (masa veya raf seviyesine) koyun.
  3. Anten Açısı: Eğer modeminizin harici antenleri varsa, hepsini dik dikmek yerine birini dikey, diğerini yatay konuma getirin. Bu, hem yatayda (telefonlar) hem dikeyde (laptoplar) sinyal yakalamayı kolaylaştırır.
  4. Açık Alan: Modemin etrafını kitaplarla, biblolarla veya örtülerle kapatmayın. Cihazın ısınması performansını düşürür.

Eğer eviniz çok büyükse veya duvarlar çok kalınsa (betonarme), tek bir modem yetmeyebilir. Bu durumda sinyal tekrarlayıcı (repeater) yerine, 2025'in standardı olan "Mesh" (ağ) sistemlerine geçmek, evde kesintisiz bir internet deneyimi için en kesin çözümdür.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.