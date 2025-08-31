iPhone 17 serisi, yepyeni bir aksesuar ile birlikte geliyor

Teknoloji devi Apple, iPhone 17 serisini tanıtmaya hazırlanırken, beraberinde birçok aksesuarın da geleceği konuşuluyor. Bir de kullanıcılar için iyi haber var: Şikayetlere neden olan FineWoven kılıfların yerine geçecek başka bir malzemenin ve tamamen yeni bir aksesuarın piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.

DAYANIKLILIK SORUNLARI YAŞATAN FİNEWOVEN GİDİYOR, TECHWOVEN GELİYOR

Apple, iki yıl önce iPhone'lar için deri kılıfları satıştan kaldırmış ve yerine daha çevre dostu bir seçenek olarak FineWoven'ı sunmuştu. Ancak bu malzeme, kısa sürede kullanıcı şikayetlerine neden olan dayanıklılık sorunları yaşamıştı. Bunun üzerine Apple, FineWoven'ı bir yıl sonra piyasadan çekme kararı almıştı.

Şimdi ise şirketin "TechWoven" adlı yeni bir kılıf serisi tanıtması bekleniyor. Majin Bu'nun paylaşımlarına göre, Apple'ın her yıl sunduğu standart silikon kılıfların yanı sıra, iPhone 17 ile yeni bir TechWoven modeli de olacak. Malzemenin, geri dönüştürülmüş plastik şişelerden yapılan bir tekstil olan rPET'e (geri dönüştürülmüş polietilen tereftalat) benzeyeceği düşünülüyor.

Kılıfların siyah, mavi, kahverengi, yeşil ve mor renklerde geleceği ve tüm iPhone 17 serisiyle uyumlu olacağı iddia ediliyor.

TELEFONUNUZU BOYNUNUZDA TAŞIYABİLECEĞİNİZ AKSESUAR

Majin Bu, Apple'ın iPhone 17 için yeni bir Çapraz Askı (Crossbody Strap) aksesuarı da piyasaya süreceğini belirtiyor. Çapraz Askı, Apple tarafından tasarlanan yeni kılıflarla eşleşecek ve iPhone'u boynunuzda taşımanızı sağlayacak. Tüm yeni iPhone 17 kılıflarının alt kısmında kordon delikleri bulunacak ve Çapraz Askı, güçlü ancak kolay bağlantı sağlayan mıknatıslar kullanacak.

SMART BATTERY CASE

Yıllar önce Apple'ın sunduğu ve birçok kullanıcının favorisi olan Smart Battery Case modelinin geri döneceği söyleniyor. The Information'dan Wayne Ma'nın mayıs ayında paylaştığı bilgilere göre Apple, ultra ince iPhone 17 Air modeli için bataryalı bir kılıf geliştiriyor.

Bir kaynağa göre, ince telefonun kullanıcılarının yüzde 60 ila yüzde 70'i telefonu tek bir şarjla gün boyunca kullanamayacakken, diğer modeller için bu oran yüzde 80-90 arasında. Apple'ın şarj süresini artırmak amacıyla iPhone 17 Air için bataryalı kılıfı opsiyonel bir aksesuar olarak sunacağı belirtiliyor.