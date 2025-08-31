Menü Kapat
30°
Teknoloji
iPhone 17 serisi, yepyeni bir aksesuar ile birlikte geliyor

Apple, 9 Eylül 2025 tarihinde tanıtacağı iPhone 17 serisini yeni aksesuarlarla birlikte piyasaya sunacak. Tanıtılacak aksesuarlar arasında ilk kez bir boyun askı ipi bulunuyor.

iPhone 17 serisi, yepyeni bir aksesuar ile birlikte geliyor
Teknoloji devi , iPhone 17 serisini tanıtmaya hazırlanırken, beraberinde birçok aksesuarın da geleceği konuşuluyor. Bir de kullanıcılar için iyi haber var: Şikayetlere neden olan FineWoven kılıfların yerine geçecek başka bir malzemenin ve tamamen yeni bir aksesuarın piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.

DAYANIKLILIK SORUNLARI YAŞATAN FİNEWOVEN GİDİYOR, TECHWOVEN GELİYOR

Apple, iki yıl önce iPhone'lar için deri kılıfları satıştan kaldırmış ve yerine daha çevre dostu bir seçenek olarak FineWoven'ı sunmuştu. Ancak bu malzeme, kısa sürede kullanıcı şikayetlerine neden olan dayanıklılık sorunları yaşamıştı. Bunun üzerine Apple, FineWoven'ı bir yıl sonra piyasadan çekme kararı almıştı.

iPhone 17 serisi, yepyeni bir aksesuar ile birlikte geliyor

Şimdi ise şirketin "TechWoven" adlı yeni bir kılıf serisi tanıtması bekleniyor. Majin Bu'nun paylaşımlarına göre, Apple'ın her yıl sunduğu standart silikon kılıfların yanı sıra, ile yeni bir TechWoven modeli de olacak. Malzemenin, geri dönüştürülmüş plastik şişelerden yapılan bir tekstil olan rPET'e (geri dönüştürülmüş polietilen tereftalat) benzeyeceği düşünülüyor.

Kılıfların siyah, mavi, kahverengi, yeşil ve mor renklerde geleceği ve tüm iPhone 17 serisiyle uyumlu olacağı iddia ediliyor.

TELEFONUNUZU BOYNUNUZDA TAŞIYABİLECEĞİNİZ AKSESUAR

Majin Bu, Apple'ın iPhone 17 için yeni bir Çapraz Askı (Crossbody Strap) aksesuarı da piyasaya süreceğini belirtiyor. Çapraz Askı, Apple tarafından tasarlanan yeni kılıflarla eşleşecek ve iPhone'u boynunuzda taşımanızı sağlayacak. Tüm yeni iPhone 17 kılıflarının alt kısmında kordon delikleri bulunacak ve Çapraz Askı, güçlü ancak kolay bağlantı sağlayan mıknatıslar kullanacak.

iPhone 17 serisi, yepyeni bir aksesuar ile birlikte geliyor

SMART BATTERY CASE

Yıllar önce Apple'ın sunduğu ve birçok kullanıcının favorisi olan Smart Battery Case modelinin geri döneceği söyleniyor. The Information'dan Wayne Ma'nın mayıs ayında paylaştığı bilgilere göre Apple, ultra ince iPhone 17 Air modeli için bataryalı bir kılıf geliştiriyor.

iPhone 17 serisi, yepyeni bir aksesuar ile birlikte geliyor

Bir kaynağa göre, ince telefonun kullanıcılarının yüzde 60 ila yüzde 70'i telefonu tek bir şarjla gün boyunca kullanamayacakken, diğer modeller için bu oran yüzde 80-90 arasında. Apple'ın şarj süresini artırmak amacıyla iPhone 17 Air için bataryalı kılıfı opsiyonel bir aksesuar olarak sunacağı belirtiliyor.

Kanserle savaşta yeni dönüm noktası: Kedilerdeki tedavi insanlığa umut oldu
iPhone 17'nin gelişiyle eski iPhone'lar satıştan kalkıyor! İşte Apple'ın vazgeçeceği 7 cihaz

Sıkça Sorulan Sorular

iPhone 17 ne zaman tanıtılacak?
iPhone 17, 9 Eylül'de resmen tanıtılacak.
#apple
#iphone 17
#Techwoven
#Aksesoru Üretimi
#Finewoven
#Smart Battery Case
#Teknoloji
