TGRT Haber
26°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

iPhone 17 serisinin batarya kapasiteleri sızdırıldı: Bir ilk yaşanıyor

Çinli bir düzenleyici veri tabanından sızan bilgilere göre iPhone 17 serisinin batarya kapasiteleri sızdırıldı. Bu yıl iPhone, pil kapasitesi açısından bir ilke imza atacak.

iPhone 17 serisinin batarya kapasiteleri sızdırıldı: Bir ilk yaşanıyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.09.2025
14:34
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
15:11

'ın iPhone 17 serisini tanıtmasına bir gün kala, cihazların batarya kapasiteleri Çinli bir düzenleyici veri tabanında ortaya çıktı. Sızıntı kaynağı ShrimpApplePro tarafından X'te paylaşılan bilgilere göre, yeni iPhone modellerinin batarya değerleri netleşti.

FİZİKSEL SIM KART ETKİSİ

Veri tabanı, Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'in satışa sunulduğu ülkeye bağlı olarak fiziksel SIM kart yuvası ile veya yuvasız olarak geleceğini gösteriyor. Ancak temel model iPhone 17 için veri tabanında yalnızca tek bir batarya kapasitesi keşfedilmiş bulunuyor.

iPhone 17 serisinin batarya kapasiteleri sızdırıldı: Bir ilk yaşanıyor

Apple'ın bu yıl ABD dışındaki daha fazla ülkede SIM kart tepsisini kaldırmayı planladığı iddia edilmişti. Ancak sınırlı eSIM bulunabilirliği gibi nedenlerle bu özelliğin bazı ülkelerde devam etmesi muhtemel görünüyor. iPhone 17 Air ise ultra ince tasarımı nedeniyle fiziksel SIM kart yuvasının birçok ülkede bulunmayacağı en çok beklenen model olarak öne çıkıyor.

SIM kart yuvası iPhone'un içinde biraz yer kapladığı için, bu özelliğe sahip modellerin pil kapasiteleri sadece eSIM'le çalışan cihazlardan biraz daha düşük oluyor.

iPhone 17 serisinin batarya kapasiteleri sızdırıldı: Bir ilk yaşanıyor

Açıklanan batarya kapasiteleri şu şekilde:

SIM kart yuvalı model:

  • iPhone 17: 3 bin 692 mAh
  • iPhone 17 Air: 3 bin 36 mAh
  • iPhone 17 Pro: 3 bin 988 mAh
  • iPhone 17 Pro Max: 4 bin 823 mAh

SIM kart yuvasız model:

  • iPhone 17: -
  • iPhone 17 Air: 3 bin 149 mAh
  • iPhone 17 Pro: 4 bin 252 mAh
  • iPhone 17 Pro Max: 5 bin 88 mAh
iPhone 17 serisinin batarya kapasiteleri sızdırıldı: Bir ilk yaşanıyor

IPHONE 17 PRO MAX BİR İLKE İMZA ATACAK

Sızdırılan kapasitelere dayanarak birkaç önemli çıkarım yapmak mümkün. Söylentilerde olduğu gibi iPhone 17 Pro Max, 5 bin mAh batarya kapasitesini aşan ilk iPhone modeli olarak tarihe geçecek. 5 bin 88 mAh bataryasıyla cihaz, iPhone 16 Pro Max'e kıyasla neredeyse yüzde 8 daha büyük bir bataryaya sahip olacak.

Ultra ince iPhone 17 Air'in yaklaşık 3 bin mAh batarya kapasitesine sahip olacağı söylentisi de doğru görünüyor. Cihaz hücresel bağlantı için Apple'ın enerji verimli C1 modeminden faydalanacak. Apple'ın, AB'deki iPhone ürün sayfalarında enerji etiketi göstermesi zorunlu olduğu için resmi batarya kapasitelerinin bu hafta içinde yayınlanması bekleniyor.

ETİKETLER
#apple
#iphone 17
#Iphone 17 Pro Max
#Batarya Kapasitesi
#Esim
#Sim Kart
