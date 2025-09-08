Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

TEKNOFEST dünyada bir ilke imza attı! Selçuk Bayraktar "Tarih yazmak bizim işimiz" diyerek duyurdu

TEKNOFEST Roket Yarışması'nda, ilk kez aynı anda üç roket birden ateşlendi. Selçuk Bayraktar, gelişmeyi "Tarih yazmak bizim işimiz!" ifadeleri ile duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 09:32

TEKNOFEST Yarışması'nın son gününde, üç farklı roket aynı anda ateşlendi. Sanayi ve Bakanlığı, T3 Vakfı ve Roketsan iş birliğiyle düzenlenen 7 günlük yarışma finali 'da gerçekleşti. Yarışmada takımlar, roketlerini ateşleyerek zorlu görevleri başarıyla tamamladılar.

Yarışmada bir de ilk gerçekleşti. Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı "Dünyada yine bir ilk! TEKNOFEST Roket Yarışması'nda aynı anda üç roket ateşlendi!" paylaşımıyla bunu duyurdu.

TEKNOFEST dünyada bir ilke imza attı! Selçuk Bayraktar "Tarih yazmak bizim işimiz" diyerek duyurdu

ÜÇ ROKET AYNI ANDA ATEŞLENDİ

TEKNOFEST hesabından da "Tarih yazmak bizim işimiz! Dünyada bir ilk: Üç roket aynı anda ateşlendi!" paylaşımı yapıldı. Roket Yarışması'na bu yıl başvuru yapan 1175 takımdan 76'sı Aksaray'da düzenlenen finallere katılmaya hak kazandı.

Yarışma, havacılık, ve teknoloji alanlarında toplumda farkındalık oluşturma, ilgili gençleri destekleme, geleceğin teknolojileri üzerinde araştırma yapmaya teşvik etme ve profesyonel tasarım süreçlerine aşina olmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Önceki yıllarda lise, orta irtifa, yüksek irtifa ve zorlu görev kategorilerinde yürütülen yarışmaya, bu yıl 2 yeni kategori daha eklendi. Bu yeni kategoriler, "uluslararası" kategori ve "özgün hibrit yakıtlı motora sahip roket" kategorisi olarak belirlendi.

TEKNOFEST dünyada bir ilke imza attı! Selçuk Bayraktar "Tarih yazmak bizim işimiz" diyerek duyurdu

Yarışmaya katılan takımlar, bu süreçte roket entegrasyon ve ateşleme, aviyonik, mekanik ve elektronik yetkinliklerini geliştirdi.

Finalde 25 takım lise (asgari 4 bin feet), 24 takım orta irtifa (asgari 8 bin feet), 19 takım yüksek irtifa (asgari 15 bin feet), 3 takım uluslararası (asgari 8 bin feet), 3 takım zorlu görev (asgari 15 bin feet), 2 takım özgün hibrit yakıtlı motora sahip roket (asgari 8 bin feet) kategorilerinde yarıştı.

Uluslararası kategoriye başvuru yapıp finalist olan Malezyalı 3 takım da roket atışlarını gerçekleştirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TEKNOFEST İstanbul için geri sayım başladı, ziyaretçi kayıtları açıldı
İstanbul Tersanesi'nde TEKNOFEST Mavi Vatan heyecanı: Ödüller sahiplerini buldu
ETİKETLER
#Teknoloji
#aksaray
#teknofest
#uzay
#roket
#Roket Yarışması
#Dünyada İlk
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.