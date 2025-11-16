iPhone'lardaki popüler bir özellik daha Android telefonlara geliyor

Apple’ın 2023’te iOS 17 ile tanıttığı NameDrop özelliği, iki iPhone’un ya da bir iPhone ile Apple Watch’un üst kısımlarının birbirine yaklaştırılmasıyla kişi kartlarının hızlı şekilde aktarılmasına imkan tanıyarak oldukça beğeni toplamıştı. Kullanıcılar, karşı tarafın kişi kartını almayı tercih edebildiği gibi kendi kartlarını paylaşma seçeneğine de sahip oluyor.

Paylaşım tercih edildiğinde, hangi bilgilerin gönderileceği kolayca belirlenebiliyor. Seçim tamamlandığında kişi kartları anında aktarılıyor ve süreç son derece akıcı ilerliyor.

IPHONE'LARIN NAMEDROP ÖZELLİĞİ ANDROID'E GELİYOR

Android tarafında gerçekleştirilen son keşifler, Google’ın benzer bir iletişim yöntemi üzerinde çalıştığını gösteriyor. Google Play Servisleri’nin test edilen bir sürümünde “Gesture Exchange” adıyla ortaya çıkan özellik, iOS tarafındaki sistemle aynı mantığı temel alıyor ve temas yoluyla kişi bilgisi paylaşımını sağlıyor.

"Android Authority" sitesinin haberine göre, erken geliştirme aşamasından alınan ekran görüntülerinden ilki, Android kullanıcılarının temas sonrası karşılaşacağı ilk arayüzü gösteriyor. Paylaşım tercihi yaparken fotoğraf, telefon numarası ve e-posta adresi tek tek seçilebiliyor.

Ayrıca “Yalnızca al” seçeneğine dokunanlar, herhangi bir kişisel veri göndermeden yalnızca karşı tarafın sunduğu kartı kaydedebiliyor.

İkinci ekran görüntüsü, karşı cihazdan aktarılan kişi bilgilerinin sunulduğu aşamayı sergiliyor. Karşı taraf fotoğraf, telefon numarası ya da e-posta adresi paylaşmayı tercih ettiyse, ilgili alanlar anında görüntüleniyor.

Profil fotoğrafı, kişi kaydında varsayılan görsel olarak otomatik şekilde atanıyor. “Kaydet” seçeneği kullanıldığında aktarılan bilgiler yeni bir kişi kaydı haline getiriliyor. Arayüzde görüntülü arama başlatma veya kısa mesaj gönderme seçenekleri de yer alıyor.