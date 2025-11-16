Menü Kapat
Hava Durumu
16°
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

PlayStation'dan sürpriz karar! PC oyuncuları çıldıracak

Sony'nin en prestijli tek oyunculu oyunlarını PC'ye getirmekten vazgeçebileceği ve PlayStation ekosisteminde tutmayı planladığı iddia edildi. İşte tüm detaylar.

Murat Makas
16.11.2025
15:47
16.11.2025
15:47

Valve'ın Linux tabanlı mini bilgisayarı Steam Machine cihazını duyurmasıyla birlikte, oyun dünyasında "özel oyunlar" (exclusives) tartışması yeniden alevlendi.

Konsol benzeri bir deneyim sunan Steam Machine, kutudan çıktığı anda devasa bir oyun kütüphanesine erişim sağlarken, geleneksel konsol duvarlarını yıkarak Xbox ve oyunlarını kısıtlama olmadan oynatabilme potansiyeli sunuyor. Bu durum, yalnızca Nintendo'yu özel oyun stratejisini sürdüren ana oyuncu olarak bırakmış gibi görünüyordu.

Ancak ortaya atılan yeni bir iddia, dengeleri değiştirebilir.

PlayStation'dan sürpriz karar! PC oyuncuları çıldıracak

PLAYSTATION OYUNLARI ARTIK PC'YE ÇIKMAYACAK MI?

WindowsCentral'ın iddiasına göre , PC platformuna yönelik adımlarından geri çekilmeyi ve en prestijli tek oyunculu yapımlarını gelecekte de PlayStation ekosisteminde tutmayı düşünüyor. Corden, "çok iyi bir kaynak" olarak nitelendirdiği kişiden edindiği bilgileri XB2 podcast'inde paylaştı.

Corden, kaynağının kendisine "PlayStation muhtemelen PC'den geri çekiliyor" dediğini belirtti. Ayrıca oyunların eski sürümlerinde görülen çapraz satın alma düğmelerinin ve PlayStation/PC simgelerinin artık güncel olmadığını ve asla kullanılmayacağını dile getirdi.

PlayStation'dan sürpriz karar! PC oyuncuları çıldıracak

Kaynak, PlayStation'ın PC'de yayınladığı oyunların, geç çıkış yapmaları nedeniyle "hiçbir fark yapamadığını" ve şirketin bunu "ileriye gitmemesi gerektiğine dair bir kanıt" olarak kullanabileceğini öne sürdü.

Özellikle Ghost of Yotei gibi büyük tek oyunculu oyunların asla PlayStation'dan ayrılmayacağını, ayrılsa bile "yıllar sonra" PC'ye geleceğini iddia eden Corden, Helldivers 2 gibi canlı hizmet (live-service) oyunlarının ise çapraz platformda çıkmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

