PS5 ve Xbox’a dişli rakip: Steam bilgisayar ve konsolu birleştirdi

Valve’ın kendi konsolunu yapacağı yıllardır konuşuluyordu. Aslında şirket bunu 2015’te Steam Machine ile denemişti ama proje bir türlü tutmamış, kaderine terk edilmişti. Ardından 2022’de gelen Steam Deck, tüm dengeleri değiştirdi. Nintendo Switch’in taşınabilirlik başarısını PC tarafına uyarlayan cihaz hem Valve’a hem rakiplerine yepyeni bir yol açtı.

Steam Deck’in başarısı ortadayken herkes “Steam Deck 2 ne zaman?” diye beklerken Valve bu kez ters köşe yaptı ve salonlara geri döndü: Yeni Steam Machine geliyor.

KÜÇÜK KUTUDA MASAÜSTÜ GÜCÜ

Valve’ın tanıttığı yeni Steam Machine, avuç içi kadar — sadece 6 inçlik bir küp. Üzerinde ise dikkat çeken özel bir LED şerit var. Şirketin sloganı da zaten iddialı: "Küçük ama güçlü."

Bu iddia boşa değil. Valve’a göre cihaz, Steam Deck’in gücünü altıya katlıyor. Bunun arkasında da AMD ile geliştirilen yarı özel bir masaüstü sınıfı CPU ve GPU var. AMD FSR açıkken 4K çözünürlükte 60 FPS oyun oynatabildiği söyleniyor.

Cihaz Steam Deck’te olduğu gibi SteamOS ile geliyor. Linux tabanlı bu sistem oyun için optimize edilmiş, yani tak çalıştır mantığına oldukça yakın. Tabii isterseniz Windows kurma seçeneği de duruyor. Bağlantı tarafında HDMI, DisplayPort, Gigabit Ethernet, dört USB-A portu ve MicroSD kart girişi bulunuyor.

Valve, Steam Machine’i 2026’nın başında piyasaya sürmeyi planlıyor ancak fiyat belli değil. Valve mühendisi Yazan Aldehayyat, IGN’e yaptığı açıklamada “Uygun fiyat bizim için önemliydi… Çok geniş bir kitleye ulaşacağını düşünüyoruz” diyerek fiyatlandırmanın agresif olmayacağı mesajını verdi.

YENİ STEAM CONTROLLER: FARE HASSASİYETİ KOL FORMUNDA

Valve, salon hamlesini sadece bir cihazla bırakmadı. Steam Machine’e eşlik edecek yeni bir Steam Controller da tanıtıldı.

Tasarım, önceki 2015 modelden epey uzak. Steam Deck’in kontrol mantığını salona taşımış gibi: — Trackpad’ler — Gyro kontrol — Geleneksel tetikler, çubuklar ve tuşlar

Bağlantı Bluetooth veya kabloyla yapılabiliyor. Pil ömrü yaklaşık 35 saat. En ilginç detay ise manyetik şarj puck’ı; hem cihazı şarj ediyor hem de bağlantıyı güçlendiren bir kablosuz verici görevi görüyor.

Controller, Steam Input desteğiyle birlikte geliyor. Yani oyuncular ister kendi kontrol şemasını yapsın ister topluluğun oluşturduğu hazır şemaları kullansın, her oyunda rahatça ayar yapabiliyor.

STEAM FRAME: KABLOSUZ VR’A YENİ YAKLAŞIM

Valve’ın sürpriz üçlemesinin üçüncü halkası ise Steam Frame adlı yeni VR başlığı.

Cihaz “önce yayın” mantığıyla tasarlanmış. Yani bilgisayarınızdaki oyunları kablosuz bir adaptör aracılığıyla direkt Steam Frame’e aktarabiliyorsunuz. Kutudan çıkan Steam Frame kontrolcüleri hem VR hem normal oyunlarda kullanılabiliyor.

Buna rağmen başlık sadece yayın cihazı değil; bağımsız çalışabilen bir yapısı da var. İçinde Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 16 GB RAM bulunuyor. Yani PC’ye bağlı olmadan da oyun çalıştırabiliyor, elbette mobil VR seviyesinde.

Steam Frame de 2026’da, Steam Machine ve yeni kontrolcüyle aynı dönemde çıkacak. Fiyat yine belirsiz.