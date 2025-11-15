İş bulmak çok daha kolay olacak! LinkedIn'e yapay zeka desteği

LinkedIn, son iki yıldır platformun farklı bölümlerinde denediği yapay zeka özelliklerini artık iş arama deneyimine de taşıyor. Şirket, kullanıcıların doğal dilde arama yapabileceği yeni aracını kullanıma sundu.

DOĞAL DİLLE İŞ VE KİŞİ ARAMA BAŞLADI

LinkedIn, yılın başında ABD'de bazı üyeler için doğal dilde iş arama özelliğini devreye almıştı. Şimdi bu özellik kişi aramaya da genişletiliyor. Kullanıcılar, karmaşık filtreler veya anahtar kelimelerle uğraşmak yerine, ihtiyaçlarını doğrudan yazabilecek.

Örneğin "İstanbul'da deneyim gerektirmeyen restoran işi bul" veya "Ankara merkezli tekstil firması kurucu ortaklarını göster" gibi komutlar verilebilecek.

LinkedIn Ürün Yönetimi Kıdemli Direktörü Rohan Rajiv, TechCrunch'a yaptığı açıklamada, eski sistemin belirli ünvanları bilmeye dayandığını, bu yüzden doğru kişiye ulaşmanın zorlaşabildiğini belirtti. Yeni yapay zeka destekli aramanın ise "kullanıcıyı en kısa sürede doğru kişiye yönlendirmek" amacıyla tasarlandığını söyledi.

RAKİPLER DE YAPAY ZEKALI ARAMAYA YÖNELİYOR

Arama teknolojileri, internet platformlarının hızla yapay zeka ile güçlendirdiği alanların başında geliyor. Google, Bing, Brave ve DuckDuckGo gibi arama motorları YZ destekli cevap sunarken, Reddit de benzer bir yaklaşım benimseyip içeriklerini lisans anlaşmalarıyla koruma altına aldı.

ÖZELLİK ŞİMDİLİK PREMİUM ÜYELERE AÇIK

LinkedIn'in yeni kişi arama aracı şu anda yalnızca ABD'deki Premium üyelere sunuluyor. Önümüzdeki aylarda diğer bölgelere de yayılması planlanıyor. Özelliğe erişimi olan kullanıcılar arama çubuğunda "Ara" yerine "Arıyorum..." ifadesini görüyor.