Japon araştırmacılar, bilimsel araştırma yapıp yayımlayabilen yapay zeka modeli geliştirdi

14 Ağustos 2024 09:15 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 09:15

Tokyo merkezli yapay zeka girişimi Sakana AI, bilim dünyasında devrim niteliğinde olabilecek bir çalışmaya imza attı. Şirket, bilimsel araştırmaları kendi başına yürütebilecek şekilde tasarlanan dünyanın ilk üretici yapay zeka modelini tanıttı.

"AI Scientist" adı verilen bu model, Oxford Üniversitesi ve British Columbia Üniversitesi'nden bilim insanlarıyla yapılan iş birliğinin bir ürünü olarak geliştirildi. AI Scientist, bilimsel keşif süreçlerinin birçok aşamasını otomatikleştirerek, araştırmacıların iş yükünü hafifletmeyi ve bilimsel ilerlemeyi hızlandırmayı hedefliyor.

YAPAY ZEKA BİLİM İNSANI GERÇEK OLDU

Sakana AI'ın açıklamasına göre AI Scientist, makine öğrenimi alanında araştırmalar yapmak üzere özel olarak tasarlandı. Yeni bilimsel fikirler üretebilme, deneyler yürütme ve elde edilen bulguları bilimsel makale olarak sunabilme yeteneğine sahip. Şirket, modelin tüm bu süreci sadece 15 dolarlık bir maliyetle gerçekleştirebileceğini iddia ediyor.

Açıklamada, AI Scientist’in ürettiği araştırma makaleleri, tanınmış bir makine öğrenimi konferansının kabul eşiğini geçebilecek kalitede olduğu iddia edildi.

Araştırmacılar, "Fikir oluşturma, kod yazma, deneyler yapma ve sonuçları özetlemeden, tüm makaleleri yazmaya ve hakem değerlendirmesi yapmaya kadar AI Scientist, yapay zeka odaklı bilimsel araştırma ve hızlandırılmış keşifte yeni bir çağ açıyor" diye yazdı.