Jeff Bezos’un Amazon’dan sonraki yeni görevi belli oldu!

Kasım 17, 2025 17:24
1
jeff bezos

Jeff Bezos, uzun bir aranın ardından yönetim koltuğuna dönüyor. Teknoloji ve perakende devi Amazon’un kurucusu olan Bezos, bu kez yapay zekâ tabanlı yeni bir girişimin başına geçiyor.

2

Project Prometheus adı verilen şirket, bilgisayar, otomobil ve uzay araçlarının tasarlanması ile üretimini hızlandıracak yapay zekâ ürünleri geliştirmeyi hedefliyor. Yani kısacası, mühendislik süreçlerini kökten değiştirmeye aday bir teknoloji üzerinde çalışılıyor.

3

6,2 MİLYAR DOLARLIK DEV DESTEK

Habere göre şirket, Bezos’un da katkısıyla birlikte 6,2 milyar dolar finansman topladı. Bu rakam, projenin ne kadar iddialı olduğunu açıkça gösteriyor.

Bezos, 2021’de Amazon’un CEO koltuğunu bırakmasının ardından ilk kez yönetim seviyesinde aktif bir rol üstleniyor. Üstelik bu kez yalnız olmayacak.

4

YENİ EŞ CEO: SERGEY BRİN İLE ÇALIŞAN VİK BAJAJ

Project Prometheus’un diğer eş CEO’su ise tanıdık bir isim olmasa da teknoloji dünyasında önemli bir yere sahip: Vik Bajaj. Kendisi, Google’ın kurucusu Sergey Brin ile birlikte “The Moonshot Factory” olarak bilinen araştırma girişiminde uzun süre çalışmış bir fizikçi ve kimyacı.

Bu iki ismin birlikte yürüteceği proje, yapay zekâ alanındaki rekabeti daha da kızıştıracak gibi duruyor.

5

DEV ŞİRKETLERDEN 100’E YAKIN ÇALIŞAN ALDI

NYT’nin aktardığına göre Project Prometheus, yalnızca finansmanıyla değil, kadrosuyla da dikkat çekiyor. Şirketin, OpenAI, DeepMind ve Meta gibi yapay zekâ devlerinden neredeyse 100 kişiyi transfer ettiği belirtiliyor.

