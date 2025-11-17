Jeff Bezos’un Amazon’dan sonraki yeni görevi belli oldu!

6,2 MİLYAR DOLARLIK DEV DESTEK

Habere göre şirket, Bezos’un da katkısıyla birlikte 6,2 milyar dolar finansman topladı. Bu rakam, projenin ne kadar iddialı olduğunu açıkça gösteriyor.

Bezos, 2021’de Amazon’un CEO koltuğunu bırakmasının ardından ilk kez yönetim seviyesinde aktif bir rol üstleniyor. Üstelik bu kez yalnız olmayacak.