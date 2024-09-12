Jüpiter'in uydusu Io'da heyecanlandıran keşif: Tam 180 kilometrelik bir alanı kaplıyor

12 Eylül 2024 07:36 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 07:38

Jüpiter'in en volkanik uydusu Io, son birkaç yılda NASA tarafından giderek daha yakından inceliyor. 25 yıl sonra elde edilen ilk yakın görüntüler, uydunun ekvatorunun güneyinde yeni bir yanardağın patladığını ortaya koydu. Yanardağın yaklaşık 180 kilometrelik bir alanı kapladığı ortaya çıktı.

Uzayda her geçen gün yapılan keşifler heyecanlandırmaya devam ediyor. NASA'nın Juno uzay aracı, Jüpiter'in en volkanik uydusu Io'yu son birkaç yılda giderek daha yakından gözlemliyor. Io, Güneş Sistemi'ndeki en volkanik cisim olarak biliniyor. Juno'nun çektiği son görüntüler, 1997'de NASA'nın Galileo uzay aracı tarafından incelenen bölgenin şimdi devasa bir yanardağla kaplı olduğunu gösteriyor.

Bu yeni yanardağın bulunduğu bölge, mevcut yanardağlardan Kanehekili'nin hemen yanında yer alıyor.

DEVASA BİR YANARDAĞ

Juno'nun Şubat 2024'teki uçuşu sırasında elde edilen görüntülerde, yanardağın geniş bir lav akıntısı ve volkanik birikintilerle yaklaşık 180 kilometrelik bir alanı kapladığı görülüyor. Uzmanlar, Io'nun iç yapısını şekillendiren Jüpiter'in güçlü gelgit ısısının bu volkanik aktivitenin kaynağı olduğunu belirtiyor.

NASA İÇİN ÖNEMLİ ADIM

NASA yetkilileri, Io'daki bu yeni keşfin, uydunun volkanik geçmişi ve jeolojik süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için önemli bir adım olduğunu vurguluyor.

Juno'nun Io üzerindeki gözlemleri devam edecek olsa da, ilerleyen uçuşlarda uzaklaşacağı için bu tür ayrıntılı verilerin elde edilmesi zorlaşacak.

Juno'nun çektiği bu görüntüler, Io'nun yüzeyinin zamanla nasıl yeniden şekillendiği ve volkanizmanın uydunun ince atmosferini nasıl etkilediği gibi bilinmeyen birçok sorunun yanıtlanmasına katkı sağlayabilir.