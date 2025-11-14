Katı hal bataryaları 2030’a kadar unutun

Çin’de katı hâl pil teknolojisine son dönemde ciddi bir yatırım akışı var. Ancak sahadaki uzmanlara kulak verince, bu yoğun ilgiye rağmen teknolojinin ticarileşmeye düşündüğümüz kadar yakın olmadığı ortaya çıkıyor. Sichuan’da düzenlenen 2025 Dünya Güç Batarya Konferansı’nda konuşan sektör temsilcileri, “devrim” diye sunulan gelişmelerin abartıldığı görüşünde.

Elektrikli mobilitenin geleceği olarak görülen tam katı hâl piller, kağıt üzerinde birçok avantaj sunuyor; fakat uygulamada hâlâ aşılması gereken ciddi engeller var.

“ÖNCE BİLİM, SONRA ÜRETİM”

Konferansın üst düzey oturumunda konuşan Çin Katı Hal Batarya Sanayi-Üniversite-Araştırma İşbirliği Yenilik Platformu Başkan Yardımcısı Wu Chengxin, teknolojinin ilerlediğini ama yolun daha uzun olduğunu anlattı. Wu’ya göre, kapsamlı bilimsel analizler yapılmadan, yeni ekipmanlar geliştirilmeden ve tasarımlar olgunlaşmadan ticari üretime geçmek mümkün değil. Yani işin doğrusu, bu bir maraton.

Çin, sekiz yıldır dünyanın en büyük batarya üretim kapasitesine sahip ülkesi. Sadece 2025’in Ocak–Eylül döneminde 786 GWh iç satış, 129 GWh ihracat yapıldı. Rakamlar etkileyici olsa da, uzmanlar aynı fikirde: Tam katı hâl piller için hâlâ erken.

SERİ ÜRETİM 2030’DAN ÖNCE ZOR

SVOLT Energy Technology CEO’su Yang Hongxin, 2027 civarında bazı modellerde sınırlı denemelerin yapılabileceğini söylüyor. Fakat gerçek anlamda kitlesel üretim için maliyetlerin düşmesi, tedarik zincirinin yerine oturması gerekiyor. Yang, “2030 sonrasına sarkabilir” diyerek beklentiyi aşağı çekiyor.

Changan Automobile Başkan Yardımcısı ve Deepal markasının Başkanı Deng Chenghao ise daha da temkinli. Ona göre, 2030’a kadar geniş ölçekli üretim “en iyimser ihtimal.” Daha gerçekçi senaryo mu? 2035.

Deng ayrıca internette sık sık “büyük atılım” diye sunulan gelişmelerin çoğunun gerçekte küçük adımlar olduğunu söylüyor. Sıvı ve yarı katı batarya teknolojilerinin henüz çöpe atılacak noktada olmadığını özellikle vurguluyor.

YARI KATI PİLLER HIZLA YAYILIYOR

İlginçtir, tam katı hâl piller uzaktayken yarı katı sistemler adeta hızlanmış durumda. Yang, önümüzdeki üç ila beş yıl içinde araç almayı düşünenler için mevcut sıvı ve yarı katı pillerin hâlâ “çok iyi bir seçenek” olduğunu ifade ediyor.

Deng de, sıvı ve katı sistemlerin birleşimi olan hibrit bataryaların enerji yoğunluğu ve güvenliği artırmada önemli bir evrimsel adım olduğunu söylüyor. Yani teknoloji tamamen sıfırlanmıyor, dönüşerek ilerliyor.

2030 RAPORU: HİBRİTLER ÖNE ÇIKACAK

Konferansın açılışında konuşan Çin Otomotiv Mühendisleri Derneği Başkanı Zhang Jinhua, “2030 Güç Bataryası Gelişim Raporu”nu sunarken önemli bir öngörü paylaştı:

2030’a kadar geniş ölçekte ticarileşecek teknoloji hibrit sıvı-katı bataryalar olacak. Tam katı hâl piller ise o tarihte ancak pilot uygulama ve sınırlı doğrulama aşamasını tamamlamış olacak.