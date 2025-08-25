Kedilerin efsane göz özelliği, otonom dronlara ilham oldu

Güney Koreli araştırmacılar, kedilerin benzersiz göz yapısından esinlenerek otonom dronlar ve robotlar için gelişmiş bir görme sistemi geliştirdi. Yarık benzeri bir açıklık ve yansıtıcı tabaka kullanan yeni teknoloji, çeşitli aydınlatma koşullarında görünürlüğü artırarak daha verimli nesne algılama ve tanıma sağlıyor.

Dronlar, sürücüsüz arabalar ve robotlar gibi otonom sistemler günlük hayata giderek daha fazla entegre oluyor. Ancak parlak güneş ışığı, düşük ışık veya karmaşık ve yoğun arka planlar gibi çeşitli koşullarda net bir şekilde "görmek" konusunda sık sık zorluk yaşıyor. Çözüm ise doğada yatıyor olabilir.

KEDİ GÖZLERİNİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ

Kediler, hem gündüz hem de gece etkileyici görme yetenekleriyle tanınıyor. Gündüzleri, dikey yarık şeklindeki göz bebekleri keskin odaklanmalarını sağlıyor ve parlamayı azaltıyor. Gece olduğundaysa göz bebekleri genişleyerek daha fazla ışık alıyor ve tapetum lucidum adı verilen yansıtıcı bir tabaka gece görüşünü güçlendirerek gözlerine o karakteristik parlaklığı veriyor.

YENİ TEKNOLOJİ, GEREKSİZ IŞIĞI FİLTRELİYOR

SciTechDaily'nin haberine göre, Gwangju Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden (GIST) Profesör Young Min Song liderliğindeki bir ekip, kedi gözlerinden esinlenerek, gelişmiş lens ve sensörler kullanan yeni bir görme sistemi tasarladı. Kedilerin dikey göz bebeği gibi yarık benzeri bir diyaframa sahip olması sayesinde gereksiz ışığı filtreleyerek önemli nesnelere odaklanıyor.

Ayrıca kedilerdeki gibi özel bir yansıtıcı tabaka kullanarak düşük ışık koşullarında daha iyi bir görüş sağlıyor.

Prof. Song, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, robotik kameraların, özellikle ışık koşulları değiştiğinde veya arka plan yoğun ve kamufle olduğunda nesneleri fark etmekte zorlandığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Bizim tasarımımız, robotların gereksiz detayları bulanıklaştırarak önemli nesnelere odaklanmasını sağlıyor. Arama-kurtarma operasyonlarından endüstriyel gözetlemeye kadar, bu 'robotik gözler' kritik senaryolarda insanların yerini almaya hazır."