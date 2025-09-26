Menü Kapat
Editor
 | Serhat Yıldız

Microsoft’tan İsrail kararı: Bazı hizmetler kapatıldı

Microsoft, İsrail ordusunun Filistinlileri kitlesel dinlemelerde kendi bulut teknolojisini kullandığı iddiaları sonrası bazı hizmetlerini devre dışı bıraktı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 10:23

Microsoft, İsrail’in Filistinlilere yönelik geniş çaplı telefon dinlemelerinde şirketin Azure bulut altyapısının kullanıldığına dair iddialar üzerine harekete geçti. Yapılan iç incelemenin ardından, Savunma Bakanlığı’nın bazı abonelikleri sonlandırıldı.

GUARDİAN’IN SORUŞTURMASI SONRASI İNCELEME

Ağustos ayında Guardian ve ortakları tarafından yayımlanan araştırma, İsrail’in Batı Şeria ve Gazze’deki telefon görüşmelerini kaydetmek için Azure hizmetlerinden yararlandığını ortaya koymuştu. Bunun üzerine şirket iç denetim başlattı.

BRAD SMİTH: “KİTLESEL GÖZETİM İÇİN TEKNOLOJİ SAĞLAMIYORUZ”

Microsoft Başkanı Brad Smith, şirket blogunda yaptığı açıklamada, sivillerin kitlesel takibine hizmet edecek bir teknoloji sunmadıklarını vurguladı. Smith, Hollanda’daki Azure depolama kapasitesi ve yapay zekâ servislerinin İsrail Savunma Bakanlığı tarafından kullanıldığına dair bulguların haberleri doğruladığını belirtti. Bu nedenle bulut depolama ve yapay zekâ hizmetlerinin bir kısmının devre dışı bırakıldığını söyledi.

KARAR BÖLGESEL GÜVENLİK HİZMETLERİNİ KAPSAMIYOR

Şirketin aldığı karar, İsrail ve bölgedeki diğer ülkelere sağlanan siber güvenlik çözümlerini etkilemeyecek. Ancak özellikle depolama ve yapay zekâ tabanlı hizmetlerde ciddi kısıtlamalar getirildi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi’nden İmraan Siddiqi, “Bu, teknoloji çalışanlarının cesurca karşı çıkışının bir zaferi” dedi. “No Azure for Apartheid” kampanyası da kararı memnuniyetle karşıladı.

ŞİRKET İÇİ BASKILAR VE PROTESTOLAR

Son dönemde Microsoft içinde İsrail’le iş birliğine yönelik protestolar artmış, bazı çalışanların işine son verilmişti. Guardian’ın soruşturması, İsrail-Filistin merkezli +972 Magazine ve Local Call ile birlikte yürütülmüştü.

#Politika
#Teknoloji
