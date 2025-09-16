Menü Kapat
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Moda devleri hacklendi! Müşteriyseniz e-posta şifrenizi değiştirin

Lüks moda devi Kering’in çatısı altındaki Gucci, Balenciaga ve Alexander McQueen markalarının müşterilerine ait kişisel veriler, gerçekleşen siber saldırı sonucu korsanların eline geçti.

Moda devleri hacklendi! Müşteriyseniz e-posta şifrenizi değiştirin
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 11:09

Kering çatısı altında faaliyet gösteren ünlü markalar Gucci, Balenciaga ve Alexander McQueen’in müşterilerine ait kişisel veriler, gerçekleştirilen sonucunda korsanların eline geçti. BBC'nin aktardığına göre saldırganlar, toplamda 7,4 milyon benzersiz e-posta adresine ait bilgileri elde ettiklerini iddia ediyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, haziran ayında sistemlere geçici olarak yetkisiz erişim sağlandığının tespit edildiği ve bazı markalara ait sınırlı müşteri verilerinin kopyalandığı belirtildi. BBC'ye göre çalınan verilerin; ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, fiziksel adres ve alışveriş tutarları gibi bilgileri içerdiği ifade edildi.

Moda devleri hacklendi! Müşteriyseniz e-posta şifrenizi değiştirin

KREDİ KARTI BİLGİLERİNDE TEHLİKE YOK

Kering finansal verilerin, örneğin kredi kartı ya da banka hesap numaralarının, korsanların erişimine uğramadığı vurgulandı.

Kering, yaşanan ihlalin ardından ilgili denetim kurumlarına bildirimde bulunduğunu ve yasal yükümlülükler doğrultusunda müşterileri bilgilendirdiğini açıkladı. Şirket, hangi ülkelerdeki kullanıcıların etkilendiğine dair soruları ise cevapsız bıraktı.

Moda devleri hacklendi! Müşteriyseniz e-posta şifrenizi değiştirin

Saldırının, yıl içinde lüks moda ve perakende sektörüne yönelik artan siber tehditlerin bir parçası olduğu değerlendiriliyor. Daha önce Richemont grubuna ait Cartier ve LVMH bünyesindeki çeşitli markalar da benzer ihlaller yaşamıştı. Hong Kong’daki veri koruma otoritesi, Temmuz ayında Louis Vuitton’da 419 bin müşterinin bilgilerinin açığa çıktığı bir olayı soruşturma altına almıştı.

ETİKETLER
#siber saldırı
#veri ihlali
#Kering
#Gucci
#Balenciaga
#Alexander Mcqueen
#Kişisel Bilgiler
#Teknoloji
