Moda devleri hacklendi! Müşteriyseniz e-posta şifrenizi değiştirin

Kering çatısı altında faaliyet gösteren ünlü markalar Gucci, Balenciaga ve Alexander McQueen’in müşterilerine ait kişisel veriler, gerçekleştirilen siber saldırı sonucunda korsanların eline geçti. BBC'nin aktardığına göre saldırganlar, toplamda 7,4 milyon benzersiz e-posta adresine ait bilgileri elde ettiklerini iddia ediyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, haziran ayında sistemlere geçici olarak yetkisiz erişim sağlandığının tespit edildiği ve bazı markalara ait sınırlı müşteri verilerinin kopyalandığı belirtildi. BBC'ye göre çalınan verilerin; ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, fiziksel adres ve alışveriş tutarları gibi bilgileri içerdiği ifade edildi.

KREDİ KARTI BİLGİLERİNDE TEHLİKE YOK

Kering finansal verilerin, örneğin kredi kartı ya da banka hesap numaralarının, korsanların erişimine uğramadığı vurgulandı.

Kering, yaşanan ihlalin ardından ilgili denetim kurumlarına bildirimde bulunduğunu ve yasal yükümlülükler doğrultusunda müşterileri bilgilendirdiğini açıkladı. Şirket, hangi ülkelerdeki kullanıcıların etkilendiğine dair soruları ise cevapsız bıraktı.

Saldırının, yıl içinde lüks moda ve perakende sektörüne yönelik artan siber tehditlerin bir parçası olduğu değerlendiriliyor. Daha önce Richemont grubuna ait Cartier ve LVMH bünyesindeki çeşitli markalar da benzer ihlaller yaşamıştı. Hong Kong’daki veri koruma otoritesi, Temmuz ayında Louis Vuitton’da 419 bin müşterinin bilgilerinin açığa çıktığı bir olayı soruşturma altına almıştı.