22°
Mürekkep balıkları sandığınızdan daha zeki: Çocuklara uygulanan testi geçtiler

Bilim insanları, meşhur "marshmallow testinin" mürekkep balıkları üzerinde yapılan bir versiyonunda, deniz canlılarının sanılandan çok daha gelişmiş bir zekalarının olduğunu kanıtladı.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 11:59

Bilim dünyası, denizlerin tuhaf ve merak uyandıran sakinlerinden mürekkep balıklarının zekasına bir kez daha hayran kaldı. Yapılan bir araştırma, hayvanların deniz yaşamında nasıl hayatta kaldıklarını gözler önüne seriyor.

Science Alert'in haberine göre, araştırmacılar klasik Stanford marshmallow testinin hayvanlar için uyarlanmış bir versiyonunu uyguladı. İnsanlarda çocuklara gelecekte daha büyük bir ödül sunulduğunda sabretme becerilerini ölçmek için kullanılan bu test, hayvanlara da eğitim yoluyla adapte edildi.

Önünde daha az cazip bir yiyecek olan hayvanın, daha çok sevdiği yiyeceğe sahip olmak için sabretmeyi öğrenebildiği tespit edildi.

Mürekkep balıkları sandığınızdan daha zeki: Çocuklara uygulanan testi geçtiler

"MARSHMALLOW TESTİ" NEDİR?

"Marshmallow testi" oldukça basit bir mantığa sahip. Bir çocuğun çocuğun önüne bir marshmallow konuyor ve 15 dakika boyunca yememesi halinde ikinci bir marshmallow kazanacağı söyleniyor.

Testin yapılma amacı, gelecek planlama gibi bilişsel yetenekleri araştırmak ve başlangıçta insan bilişinin nasıl geliştiğini, özellikle de daha iyi bir sonuç elde etmek için ödülü erteleyebilecek kadar akıllı olmanın hangi yaşta gerçekleştiğini ortaya çıkarmak.

Testin bu kadar basit olması hayvanlara uyarlanabilmesini de mümkün kılıyor. Elbette bir hayvana "beklersen daha iyi bir ödül alacaksın" demek imkansız. Ancak önündeki yiyeceği hemen yemezse sonrasında daha iyi bir yiyeceğe sahip olacağına dair eğitilebiliyor.

Geçmişte bazı primatlar, köpekler ve kargagiller bu testi geçmişti. Son olarak mürekkep balıklarına da uygulandı ve başarılı olundu.

Mürekkep balıkları sandığınızdan daha zeki: Çocuklara uygulanan testi geçtiler

MÜREKKEP BALIKLARINI EĞİTTİLER

Yeni testte, altı mürekkep balığı şeffaf kapaklı özel tanklarda iki ayrı yiyecek seçeneği ile karşı karşıya bırakıldı: bir odada çiğ karides, diğer odada canlı karides yer aldı.

Kapılarda mürekkep balığının tanımak için eğitildiği semboller vardı. Daire, kapının hemen açılacağı anlamına geliyordu. Üçgen, kapının 10 ila 130 saniye arasında bir süre sonra açılacağını gösteriyordu. Kare ise kapının süresiz olarak kapalı kalacağı anlamını taşıyordu.

Mürekkep balıkları sandığınızdan daha zeki: Çocuklara uygulanan testi geçtiler

Araştırmacılar, test koşullarındaki tüm mürekkep balıklarının canlı karidesi beklemeyi tercih ettiklerini, ancak kontrol grubunda, yiyeceğe erişemedikleri için bunu yapmadıklarını tespit ettiler.

