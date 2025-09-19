Menü Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Steam eski sistemleri desteklemeyi bırakıyor: 1 Ocak itibarıyla bu bilgisayarlarda çalışmayacak

Valve, 1 Ocak 2026’dan itibaren Steam platformunda 32 bit Windows desteğini sonlandırarak yalnızca 64 bit Windows 10 ve Windows 11 sürümlerinde hizmet verecek.

Oyun dünyasının önde gelen platformlarından 'in geliştiricisi Valve, 32 bit sürümleri için desteği sonlandıracağını açıkladı. Şirket 1 Ocak 2026 itibarıyla yalnızca 64 bit Windows 10 ve Windows 11 sürümlerinde hizmet vermeye devam edecek.

Steam'in halen desteklediği tek 32 bit Windows sürümü olan Windows 10, gelecek ay Microsoft tarafından resmi destek kapsamından çıkarılacak. 64 bit Windows 10 sürümlerine yönelik desteği sürdürmeyi planlıyor. Kullanıcılar 32 bit oyunları oynamayı sürdürebilecek; ancak 32 bit işletim sistemlerinde Steam uygulamasının kurulumu mümkün olmayacak.

Steam eski sistemleri desteklemeyi bırakıyor: 1 Ocak itibarıyla bu bilgisayarlarda çalışmayacak

STEAM SADECE 64-BİT OLACAK

İlginç bir ayrıntı olarak, mevcut Steam istemcisi halen 32 bit mimaride çalışıyor. Valve, yaptığı açıklamada gelecekteki sürümlerin yalnızca 64 bit mimariye uygun şekilde geliştirileceğini duyurdu. Şirket, çekirdek özelliklerin artık 32 bit sistemlerde bulunmayan sürücüler ve kütüphanelere ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Steam eski sistemleri desteklemeyi bırakıyor: 1 Ocak itibarıyla bu bilgisayarlarda çalışmayacak

Steam Donanım Anketi verilerine göre, 32 bit Windows 10 kullanım oranı yüzde 0,01 seviyesinde. Dolayısıyla alınan kararın kullanıcı tabanının yalnızca küçük bir kısmını etkilemesi bekleniyor.

Steam eski sistemleri desteklemeyi bırakıyor: 1 Ocak itibarıyla bu bilgisayarlarda çalışmayacak
