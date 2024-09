Nvidia GeForce Now kütüphanesi büyüyor: 12 yeni oyun ekleniyor, işte liste!

07 Eylül 2024 11:17 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 11:17

Nvidia, GeForce Now hizmetindeki oyun kataloğunu güncelledi. Halihazırda 2 binden fazla oyuna destek sunan GeForce Now, bu hafta kataloğunda, birbirinden ilgi çekici 12 popüler oyunu ağırlayacak. Peki yeni GeForce Now oyunları neler? GeForce Now fiyatı ne kadar?

Bulut oyun (cloud gaming) platformu GeForce Now oyun listesi, Nvidia'nın paylaştığı yeni listenin ardından genişledi. Son olarak ABD'li şirket, platforma ekleyeceği yeni oyunları duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda, mitolojik hikayesi ve etkileyici grafikleriyle oyun dünyasını adeta kasıp kavuran Black Myth: Wukong dahil olmak üzere 25 yeni oyun GeForce Now'a eklenmişti. Bu hafta oyuncular, 12 yeni oyunu bekleyecek. GEFORCE NOW OYUNLARI (EYLÜL 2024) Nvidia, yaptığı açıklamada bu hafta GeForce Now kütüphanesine Frostpunk 2, FINAL FANTASY XVI, Greedfall II: The Dying World, Test Drive Unlimited Solar Crown, Rider’s Republic ve dahil 12 oyun ekleyeceğini bildirdi. Tam liste şu şekilde: Frostpunk 2 (Steam, Xbox, PC Game Pass, 17 Eylül)

(Steam, Xbox, PC Game Pass, 17 Eylül) FINAL FANTASY XVI (Steam, Epic Games Store, 17 Eylül)

(Steam, Epic Games Store, 17 Eylül) The Plucky Squire (Steam, 17 Eylül)

(Steam, 17 Eylül) Tiny Glade (Steam, 23 Eylül)

(Steam, 23 Eylül) Disney Epic Mickey: Rebrushed (Steam, 24 Eylül)

(Steam, 24 Eylül) Greedfall II: The Dying World (Steam, 24 Eylül)

(Steam, 24 Eylül) Mechabellum (Steam)

(Steam) Blacksmith Master (Yeni sürüm, Steam, 26 Eylül)

(Yeni sürüm, Steam, 26 Eylül) Breachway (Yeni sürüm, Steam, 26 Eylül)

(Yeni sürüm, Steam, 26 Eylül) REKA (Yeni sürüm, Steam)

(Yeni sürüm, Steam) Test Drive Unlimited Solar Crown (Steam)

(Steam) Rider's Republic (PC Game Pass, 11 Eylül) GEFORCE NOW FİYATI NE KADAR? Nvidia GeForce Now halihazırda 2 binden fazla oyuna destek sunuyor. Türkiye'de "GeForce NOW powered by GAME+" ismiyle hizmet veren GeForce Now, aylık 340TL fiyata sahip. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık premium paketlerine sırasıyla 800 TL, 1.580TL ve 2.880 TL ücretle erişilebiliyor.