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 | Ömer Faruk Dogan

One UI 7 hiç gelmese dedirten yeni gelişme: Samsung kullanıcıları perişan olacak

Samsung'un Yazılım Şefi Sally, One UI 7 arayüzü ile ilgili eski model telefon kullanıcılarının canını sıkacak bir açıklama yaptı. Arayüzün bazı özelliklerinin güçlü donanımlar gerektirdiğini, bu nedenle sadece yeni cihazlarında kullanılabileceğini belirtti.

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KAYNAK:
SamMobile
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 17:45
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 17:45

Samsung, yeni One UI 7.0 Android arayüzü ile ilgili bazı kullanıcıların hoşuna gitmeyecek bir açıklama yaptı. Şirketin Yazılım Şefi Sally, arayüzün son iki ila üç yıldır geliştirildiğini belirterek, bu sürümün her modelde aynı şekilde çalışmayabileceğini ifade etti. Yeni özelliklerden bazıları, sadece modern donanımlara sahip cihazlarla uyumlu olacak.

ONE UI 7, HER TELEFONDA AYNI ÖZELLİKLERİ SUNMAYACAK

One UI 7.0'nin en dikkat çeken özelliği olan Now Brief, günün saatine göre kullanıcılara takvim ve günlük aktivitelerini düzenlemeleri için gerekli bilgileri sunuyor. Ancak Now Brief, Samsung'un "Kişisel Veri Motoru"na dayandığından, yüksek işlem gücü gerektiren bir özellik olarak yalnızca güçlü NPU (Sinirsel İşlem Birimi) barındıran cihazlarda çalışabiliyor. Bu yüzden eski modelleri desteklemiyor.

One UI 7 Now Brief

Diğer yandan, Circle to Search özelliği bulut tabanlı bir hizmet sunduğu için, daha eski ve bütçe dostu cihazlar tarafından da desteklenebiliyor. Bu özellik, kullanıcıların çevresindeki nesneleri veya bilgileri aramalarını sağlayan pratik bir araç olarak karşımıza çıkıyor.

Samsung, One UI 7.0'ın tam olarak hangi özelliklerinin hangi cihazlarla uyumlu olacağı konusunda net bir açıklama yapmadı.

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Sıkça Sorulan Sorular

One UI 7 ne zaman yayınlanacak?
Samsung Güney Kore tarafından yapılan açıklamaya göre One UI 7 güncellemesi 2025'in ilk çeyreğinin sonuna kadar desteklenen bütün telefonlara getirilecek.
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#Teknoloji
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