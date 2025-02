One UI 7 hiç gelmese dedirten yeni gelişme: Samsung kullanıcıları perişan olacak

Samsung, yeni One UI 7.0 Android arayüzü ile ilgili bazı kullanıcıların hoşuna gitmeyecek bir açıklama yaptı. Şirketin Yazılım Şefi Sally, arayüzün son iki ila üç yıldır geliştirildiğini belirterek, bu sürümün her modelde aynı şekilde çalışmayabileceğini ifade etti. Yeni özelliklerden bazıları, sadece modern donanımlara sahip cihazlarla uyumlu olacak.

ONE UI 7, HER TELEFONDA AYNI ÖZELLİKLERİ SUNMAYACAK

One UI 7.0'nin en dikkat çeken özelliği olan Now Brief, günün saatine göre kullanıcılara takvim ve günlük aktivitelerini düzenlemeleri için gerekli bilgileri sunuyor. Ancak Now Brief, Samsung'un "Kişisel Veri Motoru"na dayandığından, yüksek işlem gücü gerektiren bir özellik olarak yalnızca güçlü NPU (Sinirsel İşlem Birimi) barındıran cihazlarda çalışabiliyor. Bu yüzden eski modelleri desteklemiyor.

Diğer yandan, Circle to Search özelliği bulut tabanlı bir hizmet sunduğu için, daha eski ve bütçe dostu cihazlar tarafından da desteklenebiliyor. Bu özellik, kullanıcıların çevresindeki nesneleri veya bilgileri aramalarını sağlayan pratik bir araç olarak karşımıza çıkıyor.

Samsung, One UI 7.0'ın tam olarak hangi özelliklerinin hangi cihazlarla uyumlu olacağı konusunda net bir açıklama yapmadı.