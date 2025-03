One UI 8 güncellemesi Galaxy S25 üzerinde test edildi: İşte sonuçlar

Samsung'un Android 16 tabanlı yeni arayüzü One UI 8, henüz yayınlanmamış olmasına rağmen Galaxy S25 modelinde test edildi. Ek olarak One UI 7 sürümüyle performans karşılaştırması yapıldı. İşte detaylar.

Samsung'un henüz resmi olarak duyurmadığı Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzüne dair ilk performans test sonuçları ortaya çıktı. WccfTech sitesinin aktardığına göre, kıyaslama platformu Geekbench 6'da One UI 8, selefi One UI 7'ye kıyasla oldukça etkileyici bir performans artışı sağladı.

ONE UI 8, ONE UI 7'DEN YÜZDE 32 DAHA HIZLI

Testlerde kullanılan cihaz, Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve 12 GB RAM'e sahip SM-S931B model numaralı Galaxy S25 oldu. One UI 8 yüklü model, tek çekirdek testinde 3 bin 57 puan, çok çekirdek testinde ise 9 bin 909 puan aldı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, One UI 7 çalıştıran aynı modelin tek çekirdek skorunun 2 bin 314, çok çekirdek skorunun ise 9 bin 158 olduğu görülüyor.

Bu da One UI 8'in tek çekirdek performansında yüzde 32'ye varan bir iyileşme sunduğunu ortaya koyuyor. Bu fark, Samsung'un işlem sürecini daha verimli yöneterek telefonun sahip olduğu işlemci gücünden daha iyi yararlanmasını sağladığını gösteriyor.

ONE UI 8 HANGİ TELEFONLARA GELECEK?

Samsung'un güncelleme politikasına göre, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi, aşağıdaki telefonlara gelecek:

Galaxy S:

Galaxy S22 Serisi

Galaxy S23 Serisi

Galaxy S24 Serisi

Galaxy S25 Serisi

Galaxy Z:

Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4

Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5

Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6

Galaxy S FE:

Galaxy S21 FE

Galaxy S23 FE

Galaxy S24 FE

Galaxy A:

Galaxy A33, A53 ve A73

Galaxy A14, A24, A34 ve A54

Galaxy A15, A25, A35 ve A55

Galaxy A06, A16

Galaxy A56, Galaxy A26

Galaxy Tab:

Galaxy Tab S8, Tab S8+ ve Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S9, Tab S9+ ve Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S10+ ve Tab S10 Ultra

ONE UI 8 NE ZAMAN GELECEK?

Samsung'un One UI 8'i ilk olarak Galaxy S25 serisi ile piyasaya sürmesi bekleniyor. Ardından Galaxy S24, Z Fold 5 ve Z Flip 5 gibi üst segment cihazlar için güncellemenin kademeli olarak sunulması muhtemel. Ancak kesin bir çıkış tarihi için Samsung'un resmi duyurusunu beklemek gerekiyor.