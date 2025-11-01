Menü Kapat
Teknoloji
İstanbul
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

One UI 8.5 güncellemesi yolda: Samsung telefonlara çok beklenen 5 özellik geliyor

Samsung'un bir sonraki büyük yazılım güncellemesi One UI 8.5'in beta süreci yıl sonundan önce başlayacak ve kararlı sürümünün 2026'da yayınlanması bekleniyor. Yeni sürümle Samsung telefonlara 5 özellik geliyor.

Murat Makas
01.11.2025
01.11.2025
'un yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S26'nın ilk kez kullanması beklenen One UI 8.5'in, beta programının yıl sonundan önce başlaması ve nihai sürümünün 2026 yılı içinde kullanıcılara sunulması bekleniyor. Henüz resmi olarak duyurulmayan arayüz güncellemesi, cihazlara bir dizi yenilik getirecek gibi görünüyor.

İşte sızdırılan bilgilere göre One UI 8.5 ile gelmesi beklenen beş özellik:

KAMERA AYARLARI İÇİN ÖN TANIMLI PROFİLLER

Son yıllarda amiral gemisi telefonlarının kamera donanımında ihmalkar davrandığı eleştirileriyle karşılaşan Samsung, mobil fotoğrafçılara One UI 8.5 ile bir dizi yenilik sunmaya hazırlanıyor.

Sızdırılan güncellemede ön tanımlı (preset) kamera ayarlarına dair referanslar tespit edildi. Kullanıcılar; ISO, pozlama ve enstantane hızı gibi belirli ayarları yapılandırarak bunları farklı profiller halinde kaydedebilecek. Bu sayede fotoğrafçılar, ihtiyaçlarına göre kayıtlı profiller arasında kolayca geçiş yapma imkanına kavuşacak.

One UI 8.5 güncellemesi yolda: Samsung telefonlara çok beklenen 5 özellik geliyor

FOTOĞRAF TEMİZLEME ARACI

Görüntü düzenleme tarafında da iyileştirmeler bulunuyor. Samsung Galeri uygulamasına önceden yüklenmiş "Nesne Silici" aracı, Generative Edit'e entegre ediliyor. Yapay zeka destekli Generative Edit düğmesi aracılığıyla artık bir nesneyi görüntüden kaldırmak daha az dokunuşla mümkün olacak.

ÖNCELİKLİ BİLDİRİMLER İLE MESAJ KARMAŞASINA SON

One UI 8.5'in belirli bildirimlere diğerlerine göre öncelik verilmesini sağlayacak ek özellikler içereceği belirtiliyor. Bu sayede bildirimler, uygulama bazında önceliklendirilebilecek.

One UI 8.5 güncellemesi yolda: Samsung telefonlara çok beklenen 5 özellik geliyor

ADAPTİF VERİ TASARRUFU ÖZELLİĞİ

Sızdırılan kodlarda keşfedilen bir diğer özellik de Adaptif Veri Tasarrufu (Adaptive Data Saver) işlevi. Söz konusu araç, sosyal medyadaki videoların otomatik olarak yüklenmesini engelleyecek. Videolar yalnızca kullanıcı tarafından seçildiğinde yüklenecek.

Uygulamanın tam olarak nasıl çalıştığını görmek için beklemek gerekse de, kısıtlı veri planı kullanan veya bağlantısı zayıf olanlar için yararlı olacak bu özellik ile çoğu durumda video hızı ve kalitesi değişmeyecek.

KENAR PANELİ İÇİN YATAY MODU DESTEĞİ

Kenar Paneli, One UI 8'de bulunan açılır bir kısayol kutusu ve SamMobile ekibine göre, bir sonraki yazılım güncellemesi bu panele biraz daha esneklik getirecek gibi görünüyor. Özellik ilk kez yatay yönlendirmeyi destekleyerek, ekran döndürüldüğünde erişimi ve kullanımı kolaylaştıracak.

One UI 8.5 güncellemesi yolda: Samsung telefonlara çok beklenen 5 özellik geliyor
