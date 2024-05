OpenAI, üniversitelere özel yapay zeka platformunu tanıttı: ChatGPT Edu

31 May 2024 09:14 - Güncelleme : 31 May 2024 09:15

OpenAI, ChatGPT Plus özelliklerini ücretsiz yaptı: Artık aylık 20 dolar vermeye gerek yok

Yapay zeka sektöründeki önemli şirketlerden OpenAI, sohbet botu ChatGPT'nin Enterprise ve Team olmak üzere kurumsal kullanıcılara ve takımlara hitap eden iki sürümünü sunuyor. Bunlara bir yenisi daha eklendi: ChatGPT Edu.

İsmindeki "Edu" (Education kelimesinin kısaltılmışı) ibaresinden de anlaşılacağı üzere eğitim sektörüne yönelik hazırlanan yeni ChatGPT, şirketin çiçeği burnunda dil modeli GPT-4o'yu kullanıyor.

ÜNİVERSİTELER İÇİN DAHA UCUZ YAPAY ZEKA

OpenAI'den yapılan açıklamada, ChatGPT Edu'nun üniversitelerin yapay zekayı öğrencilerine, öğretim üyelerine, araştırmacılara ve çeşitli operasyonlarına "sorumlu bir şekilde dağıtmaları" için tasarlandığı belirtildi.

Metin ve görüntü arasında mantık yürütme kabiliyetine sahip olduğu bildirilen ChatGPT Edu'nun veri analizi gibi gelişmiş OpenAI araçlarını kullanabildiği ifade edilirken, aynı zamanda kurumsal düzeyde güvenlik ve kontroller içerdiği ve eğitim kurumlarına uygun fiyatlı yapay zeka platformu sunacağı kaydedildi.

CHATGPT EDU ÖZELLİKLERİ

OpenAI, uygulamanın başlıca özelliklerini şöyle sıraladı:

Metin yorumlama, kodlama ve matematikte uzman olan GPT-4o'ya erişim

Veri analizi, web taraması ve belge özetleme gibi gelişmiş yetenekler

GPT'ler (ChatGPT'nin özel sürümleri oluşturma ve bunları üniversite çalışma alanlarında paylaşma yeteneği)

ChatGPT'nin ücretsiz sürümüne göre önemli ölçüde daha yüksek mesaj limitleri

50'den fazla dil desteği ile kalite ve hız açısından geliştirilmiş dil özellikleri

Sağlam güvenlik, veri gizliliği ve grup izinleri, SSO, SCIM 1 ve GPT yönetimi gibi idari kontroller

VERİLERİ YAPAY ZEKA MODELLERİNİ EĞİTMEDE KULLANMIYOR

OpenAI, ChatGPT Edu ile gerçekleştirilen konuşmalar ve verilerin, yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılmayacağını belirtti. Şu an itibarıyla OpenAI ile iletişime geçerek ChatGPT Edu hakkında daha detaylı bilgi alınabiliyor, başvuru da bu şekilde yapılabiliyor.