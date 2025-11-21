OpenAI’den öğretmenlere özel ücretsiz ChatGPT

OpenAI, öğretmenlerin sınıf içi materyal üretiminden ders planlamaya kadar pek çok konuda yapay zekâyı daha rahat kullanabilmesi için yeni bir adım attı. “ChatGPT for Teachers” adı verilen bu özel sürüm, Amerika’daki K-12 seviyesindeki okullarda güvenle kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

Şimdilik yalnızca ABD’de erişime açılan paket, Haziran 2027’ye kadar tamamen ücretsiz ve sınırsız kullanım sunuyor. Yani öğretmenler, GPT-5.1 Auto ile istedikleri kadar mesaj yazabiliyor, dosya yükleyebiliyor ve görsel oluşturabiliyor. Kısacası, daha önce öğrencilerin yoğun şekilde başvurduğu yapay zekâ araçlarının artık öğretmen tarafında da güçlü bir karşılığı olacak.

CHATGPT’NİN EĞİTİMDEKİ ROLÜ GENİŞLİYOR

OpenAI, uzun süredir eğitim alanında daha aktif olmayı hedefliyordu. Öğrencilerin ödevlerini ChatGPT ile hazırlamaya başlaması, şirketi öğretmenler için özel bir çözüm üretmeye yönlendirdi. Yeni sürüm, öğretmenlere kendi sınıf dinamiklerine göre içerik oluşturma ve yapay zekâyı ders akışına entegre etme kolaylığı sağlıyor.

Tüketici sürümünde bulunan pek çok özellik burada da yer alıyor: dosya yükleme, harici uygulamalarla entegrasyon, görsel üretimi ve hafıza gibi araçlar artık öğretmenlerin kullanımına açık. Fakat en kritik fark, bu sürümün FERPA uyumlu olarak tasarlanmış olması. Böylece öğrencilerin eğitim kayıtları korunuyor, gizlilik endişeleri ortadan kaldırılıyor.

ÖĞRETMENLER İÇİN PAYLAŞIM VE İŞ BİRLİĞİ KOLAYLIĞI

“ChatGPT for Teachers”, öğretmenlerin sohbetlerini meslektaşlarıyla paylaşmasına da izin veriyor. Ayrıca sistem, diğer öğretmenlerin benzer konuları nasıl ele aldığını göstererek yeni sohbetler için öneriler sunuyor. Yani öğretmenler hem iş yükünü hafifletiyor hem de birbirlerinin deneyimlerinden yararlanabiliyor.