Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Pil olmadan çalışan kablosuz uyku kulaklığı tanıtıldı

İngiltere merkezli Somni, şarj veya pil gerektirmeyen yeni uyku kulaklığı SomniBuds’u tanıttı. Manyetik alanla çalışan ince kulaklıklar, yatak altına yerleştirilen özel bir mat sayesinde sesi iletiyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.09.2025
09:49
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
09:49

İngiltere merkezli Somni şirketi, pili bulunmayan ve şarj ihtiyacı duymayan "SomniBuds" adlı kablosuz kulaklık modelini tanıttı. Ürün esas olarak "uyku kulaklığı" şeklinde tasarlandı ve kullanıcılara daha iyi bir uyku deneyimi sunmayı amaçlıyor. Peki bataryasız nasıl çalışıyor?

New Atlas'ın haberine göre SomniBuds, yaklaşık 1 metre mesafeye kadar yastığınızın, yatağınızın ya da başlığınızın altına yerleştirilebilen ince ve yumuşak bir ped ile çalışıyor. Bu mat, telefonunuz veya tabletiniz gibi herhangi bir ses kaynağına Bluetooth üzerinden bağlanıyor ve sesi manyetik alan kullanarak kulaklıklara iletiyor.

Pil olmadan çalışan kablosuz uyku kulaklığı tanıtıldı

SESİN İLETİM ŞEKLİ ÇOK FARKLI

Kulaklıkların içinde pil veya başka herhangi bir elektronik bileşen bulunmuyor. Şirket, Reddit'te yaptığı açıklamada cihazın içinde, akustik bir hazne içine yerleştirilmiş son derece hassas manyetik bir hoparlör diyaframının bulunduğunu söyledi. Diyaframın, SomniMat'tan gelen ses bobini alanıyla mekanik olarak hareket ettirildiğini belirtti.

Pil olmadan çalışan kablosuz uyku kulaklığı tanıtıldı

Bu sayede piller ve şarj ihtiyacı ortadan kalkıyor, ayrıca her bir kulaklığın boyutu ciddi şekilde küçülüyor. Düz yapılı kulaklıkların kalınlığı sadece 3 mm (madeni paradan yalnızca biraz daha kalın) olduğundan, kulağınızdan dışarı taşmıyor ve yan yatarken rahatsızlık vermediği iddia ediliyor.

Pil olmadan çalışan kablosuz uyku kulaklığı tanıtıldı

Somni, kulaklıkların belirtilen mesafe içinde yüksek kaliteli ses verebildiğini, ancak stereo değil mono olarak çalıştığını söylüyor. Ayrıca mattan uzaklaştıkça ses seviyesi düştüğünden kulaklıkları yatak dışında takarken kullanamayabilirsiniz. Öte yandan cihazın sadece uyku sırasında kullanım için tasarlandığı, diğer ses ekipmanlarınızın yerine geçmesinin amaçlanmadığının altı çiziliyor.

