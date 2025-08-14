Menü Kapat
29°
PS Plus Extra ve Premium Ağustos 2025 oyunları açıklandı: 12 bin TL cebinize kaldı

Sony, PlayStation Plus Extra ve Premium abonelerine Ağustos 2025'te sunulacak oyunları açıkladı. PlayStation sahipleri bu ay Mortal Kombat 1'in de içinde bulunduğu birçok oyuna ek ücret ödemeden erişebilecek. İşte PS Plus Ağustos 2025 oyunları...

Sony'nin PlayStation Plus servisi, Ağustos 2025 tarihinde dolu dolu bir oyun kataloğu seçkisine ev sahipliği yapıyor. 15 Ağustos'tan itibaren PS Plus Extra ve Deluxe aboneleri için ve Marvel's Spider-Man başta olmak üzere birbirinden popüler yapımlar kullanıcılara sunulacak.

PLAYSTATION PLUS EXTRA VE PREMIUM AYLIK OYUNLARI (AĞUSTOS 2025)

Sony'nin resmi Blog sitesinde paylaşılan bilgilere göre, PS Plus Ağustos 2025 aylık oyunları ve normal fiyatları şu şekilde açıklandı:

  • Mortal Kombat 1 | PS5: 1.749 TL
  • Marvel's Spider-Man | PS5, PS4: 466,78 TL
  • Sword of the Sea | PS5: Belli değil
  • Earth Defense Force 6 | PS5, PS4: 2 bin 99 TL
  • Unicorn Overlord | PS5, PS4: 2 bin 99 TL
  • Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key | PS5, PS4: 2 bin 579 TL
  • Indika | PS5: 875 TL
  • Harold Halibut | PS5: 1.499 TL
  • Coral Island | PS5: 1.299 TL
PS Plus Extra ve Premium Ağustos 2025 oyunları açıklandı: 12 bin TL cebinize kaldı

KULLANICILARA 12 BİN TL'LİK TASARRUF

Listede yer alan oyunların normal satış fiyatlarının toplamı 12 bin TL'den fazla bir ücrete tekabül ediyor. Bu bağlamda eğer servisinin Extra veya Deluxe katmanlarından birine üyeyseniz ve bu oyunları daha önce hiç oynamadıysanız, büyük bir maddi yükten kurtulabilirsiniz.

GEÇEN AY CYBERPUNK 2077 KATALOĞA EKLENDİ

PlayStation Plus, geçen ay Cyberpunk 2077 ile birlikte toplam 10 oyunu kataloğuna eklemişti:

  • Cyberpunk 2077 (PS5, PS4)
  • Banishers: Ghosts of New Eden (PS5)
  • Planet Zoo (PS5)
  • Abiotic Factor (PS5)
  • Bluey: The Videogame (PS5, PS4)
  • Risk of Rain 2 (PS5, PS4)
  • Tropico 6 (PS5, PS4)
  • New World: Aeternum (PS5)
  • Twisted Metal 3 (PS5, PS4)
  • Twisted Metal 4 (PS5, PS4)
PS Plus Extra ve Premium Ağustos 2025 oyunları açıklandı: 12 bin TL cebinize kaldı

PLAYSTATION PLUS ÜYELİK FİYATLARI

PlayStation Plus;Essential, ExtravePremium (Deluxe)olarak 3 farklı katmandan oluşuyor. Abonelik ücretleri ise şu şekilde:

PlayStation Plus Essential:

  • Aylık: 270 TL
  • 3 Aylık: 710 TL
  • Yıllık: 2 bin 160 TL

PlayStation Plus Extra:

  • Aylık: 405 TL
  • 3 Aylık: 1.148 TL
  • Yıllık: 3 bin 645 TL

PlayStation Plus Deluxe (Premium):

  • Aylık: 474 TL
  • 3 Aylık: 1354 TL
  • Yıllık: 4 bin 266 TL
