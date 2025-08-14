PS Plus Extra ve Premium Ağustos 2025 oyunları açıklandı: 12 bin TL cebinize kaldı

Sony'nin PlayStation Plus abonelik servisi, Ağustos 2025 tarihinde dolu dolu bir oyun kataloğu seçkisine ev sahipliği yapıyor. 15 Ağustos'tan itibaren PS Plus Extra ve Deluxe aboneleri için Mortal Kombat 1 ve Marvel's Spider-Man başta olmak üzere birbirinden popüler yapımlar kullanıcılara sunulacak.
Sony'nin resmi PlayStation Blog sitesinde paylaşılan bilgilere göre, PS Plus Ağustos 2025 aylık oyunları ve normal fiyatları şu şekilde açıklandı:
Listede yer alan oyunların normal satış fiyatlarının toplamı 12 bin TL'den fazla bir ücrete tekabül ediyor. Bu bağlamda eğer PlayStation Plus servisinin Extra veya Deluxe katmanlarından birine üyeyseniz ve bu oyunları daha önce hiç oynamadıysanız, büyük bir maddi yükten kurtulabilirsiniz.
PlayStation Plus, geçen ay Cyberpunk 2077 ile birlikte toplam 10 oyunu kataloğuna eklemişti:
PlayStation Plus;Essential, ExtravePremium (Deluxe)olarak 3 farklı katmandan oluşuyor. Abonelik ücretleri ise şu şekilde:
PlayStation Plus Essential:
PlayStation Plus Extra:
PlayStation Plus Deluxe (Premium):