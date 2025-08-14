PS Plus Extra ve Premium Ağustos 2025 oyunları açıklandı: 12 bin TL cebinize kaldı

Sony'nin PlayStation Plus abonelik servisi, Ağustos 2025 tarihinde dolu dolu bir oyun kataloğu seçkisine ev sahipliği yapıyor. 15 Ağustos'tan itibaren PS Plus Extra ve Deluxe aboneleri için Mortal Kombat 1 ve Marvel's Spider-Man başta olmak üzere birbirinden popüler yapımlar kullanıcılara sunulacak.

PLAYSTATION PLUS EXTRA VE PREMIUM AYLIK OYUNLARI (AĞUSTOS 2025)

Sony'nin resmi PlayStation Blog sitesinde paylaşılan bilgilere göre, PS Plus Ağustos 2025 aylık oyunları ve normal fiyatları şu şekilde açıklandı:

Mortal Kombat 1 | PS5: 1.749 TL

Marvel's Spider-Man | PS5, PS4: 466,78 TL

Sword of the Sea | PS5: Belli değil

Earth Defense Force 6 | PS5, PS4: 2 bin 99 TL

Unicorn Overlord | PS5, PS4: 2 bin 99 TL

Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key | PS5, PS4: 2 bin 579 TL

Indika | PS5: 875 TL

Harold Halibut | PS5: 1.499 TL

Coral Island | PS5: 1.299 TL

KULLANICILARA 12 BİN TL'LİK TASARRUF

Listede yer alan oyunların normal satış fiyatlarının toplamı 12 bin TL'den fazla bir ücrete tekabül ediyor. Bu bağlamda eğer PlayStation Plus servisinin Extra veya Deluxe katmanlarından birine üyeyseniz ve bu oyunları daha önce hiç oynamadıysanız, büyük bir maddi yükten kurtulabilirsiniz.

GEÇEN AY CYBERPUNK 2077 KATALOĞA EKLENDİ

PlayStation Plus, geçen ay Cyberpunk 2077 ile birlikte toplam 10 oyunu kataloğuna eklemişti:

Cyberpunk 2077 (PS5, PS4)

Banishers: Ghosts of New Eden (PS5)

Planet Zoo (PS5)

Abiotic Factor (PS5)

Bluey: The Videogame (PS5, PS4)

Risk of Rain 2 (PS5, PS4)

Tropico 6 (PS5, PS4)

New World: Aeternum (PS5)

Twisted Metal 3 (PS5, PS4)

Twisted Metal 4 (PS5, PS4)

PLAYSTATION PLUS ÜYELİK FİYATLARI

PlayStation Plus;Essential, ExtravePremium (Deluxe)olarak 3 farklı katmandan oluşuyor. Abonelik ücretleri ise şu şekilde:

PlayStation Plus Essential:

Aylık: 270 TL

3 Aylık: 710 TL

Yıllık: 2 bin 160 TL

PlayStation Plus Extra:

Aylık: 405 TL

3 Aylık: 1.148 TL

Yıllık: 3 bin 645 TL

PlayStation Plus Deluxe (Premium):