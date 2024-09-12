PS Plus Eylül 2024 oyunları açıklandı: Toplam 13 oyun!

12 Eylül 2024 17:40 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 17:40

PlayStation Plus Eylül 2024 kataloğuna, 17 Eylül itibarıyla Premium ve Extra aboneleri için Far Cry 5, Chernobylite ve Night in the Woods gibi oyunlar eklenecek. İşte PS Plus Eylül 2024 oyun kataloğu listesi!

PlayStation​ Plus oyunları, Sony tarafından eklenen yeni yapımlarla sürekli olarak artıyor. Ağustos ayında The Witcher 3 ve Watch Dogs 2 gibi popüler oyunları kullanıcılarına sunan PS Plus​, Eylül 2024 kataloğunda da birbirinden ilgi çekici yapımları ağırlamaya devam edecek. İşte PS Plus​ Eylül 2024 oyun listesi...

PlayStation​ Plus, eylül ayının başında Quidditch Champions, MLB The Show 24 ve Little Nightmares II oyunlarını Premium, Extra ve Essential abonelerine sunmuştu. Bu seferki yeni liste yalnızca Premium ve Extra abonelerine özel. 17 Eylül itibarıyla eklenecek oyunlar şu şekilde:

PS PLUS​ EYLÜL 2024 OYUNLARI (PREMIUM VE EXTRA)

Ben 10 (PS4)

Chernobylite (PS4/PS5)

Far Cry 5 (PS4)

Night in the Woods (PS4/PS5)

Road 96 (PS4/PS5)

Space Engineers (PS4/PS5)

The Plucky Squire (PS5)

Under the Waves (PS4/PS5)

Wild Card Football (PS4/PS5)

PLAYSTATION​ PREMIUM (CLASSICS)

Mister Mosquito (PS4/PS5)

Pistol Whip (PS VR2)

Secret Agent Clank (PS4/PS5)

Sky Gunner (PS4/PS5)

PlayStation​ Plus Türkiye fiyatları şu şekilde:

PlayStation​ Plus Essential: Aylık 175 TL, 3 aylık 440 TL, yıllık 1,400 TL

PlayStation​ Plus Extra: Aylık 260 TL, 3 aylık 720 TL, yıllık 2,340 TL

PlayStation​ Plus Deluxe: Aylık 305 TL, 3 aylık 830 TL, yıllık 2,740 TL