PS Plus Eylül 2024 oyunları açıklandı: Toplam 13 oyun!

12 Eylül 2024 17:40 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 17:40

PlayStation Plus Eylül 2024 kataloğuna, 17 Eylül itibarıyla Premium ve Extra aboneleri için Far Cry 5, Chernobylite ve Night in the Woods gibi oyunlar eklenecek. İşte PS Plus Eylül 2024 oyun kataloğu listesi!