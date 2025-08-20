Fed tutanakları öncesi Wall Street karıştı

Açılışta Dow Jones endeksi %0,13 artışla 44.981 puana çıktı. S&P 500 %0,07 gerileyerek 6.406 puana, Nasdaq ise %0,31 düşüşle 21.249 puana indi.

Piyasaların gözü, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole’deki konuşması öncesi yayımlanacak FOMC tutanaklarına çevrildi. Analistler, bankanın gelecek dönemdeki faiz adımlarına dair ipuçlarının aranacağını belirtiyor.

PERAKENDE ŞİRKETLERİ ÖNE ÇIKTI

Target, ikinci çeyrekte satışlarının düşmesi ve CEO değişikliğiyle birlikte hisselerinde %8’den fazla kayıp yaşadı.

Lowe’s, yıllık satış tahminini yükseltip 8,8 milyar dolarlık satın alma anlaşması açıkladı; hisseleri %2’ye yakın değer kazandı.

TJX (TJ Maxx’in sahibi), beklentilerin üzerinde gelen sonuçlarla %4’ün üzerinde prim yaptı.

Estee Lauder ise kar tahminlerinin zayıf kalması nedeniyle %2’den fazla geriledi.

BELİRSİZLİKLER SÜRÜYOR

ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin fiyat artışına yol açabileceği endişesi, tüketici güvenini baskılıyor. Yatırımcılar bu nedenle hem Fed’den gelecek sinyallere hem de perakende bilançolarına daha yakından bakıyor.