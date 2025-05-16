PS Plus Mayıs 2025 oyunları açıklandı: Toplam değeri 14 bin TL'den fazla

PlayStation Plus Mayıs 2025 oyunları açıklandı ve bu ayki liste Essential, Extra ve Deluxe aboneleri için dopdolu. Toplam değeri tam 14 bin TL'den fazla olan olan 15 oyun PS Plus kütüphanesine eklendi. Eğer PlayStation Plus abonesiyseniz, bu oyunları 5 Haziran'a kadar kütüphanenize ekleyebileceksiniz.
PS PLUS AYLIK OYUNLAR (ESSENTIAL, EXTRA, DELUXE)
PlayStation'un internet sitesinden alınan bilgilere göre, tüm abonelere açık olan Mayıs 2025 PS Plus aylık oyunları şöyle:
Ark: Survival Ascend (PS5) – 1599 TL
Balatro (PS4, PS5) – 529 TL
Warhammer 40,000: Boltgun (PS4, PS5) – 1399 TL
PS PLUS EXTRA VE DELUXE (NİSAN 2025) OYUN KATALOĞU
Sadece PlayStation Plus Extra ve Deluxe üyelerinin erişebileceği oyun kataloğu güncellemesiyle gelen yapımlar ise şöyle:
Sand Land (PS4, PS5) – ?
Soul Hackers 2 (PS5) – 2 bin 599 TL
Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition (PS4, PS5) – 1.049 TL
Battlefield V (PS4) – 279 TL
S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy (PS4, PS5) – 1.399 TL
Granblue Fantasy Versus: Rising (PS4, PS5) – 1.249 TL
Humankind (PS4, PS5) – 1.749 TL
Story of Seasons: A Wonderful Life (PS5) – 1.399 TL
PlayStation Plus aboneliği olmayanlar oyunlara erişebilir mi?
Oyunlara yalnızca aktif PS Plus aboneliği olan kullanıcılar erişebilir. Aylık oyunlara erişim için en az Essential üyelik gerekirken, daha fazla oyuna ulaşmak için Extra ya da Deluxe aboneliğe sahip olmanız gerekir.