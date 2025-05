PS Plus Mayıs 2025 oyunları açıklandı: Toplam değeri 14 bin TL'den fazla

PlayStation Plus Mayıs 2025 oyunları belli oldu. Essential, Extra ve Deluxe üyeleri bu ay toplam değeri 14 bin TL'yi aşan 15 oyunu ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecek.

PlayStation Plus Mayıs 2025 oyunları açıklandı ve bu ayki liste Essential, Extra ve Deluxe aboneleri için dopdolu. Toplam değeri tam 14 bin TL'den fazla olan olan 15 oyun PS Plus kütüphanesine eklendi. Eğer PlayStation Plus abonesiyseniz, bu oyunları 5 Haziran'a kadar kütüphanenize ekleyebileceksiniz.

PS PLUS AYLIK OYUNLAR (ESSENTIAL, EXTRA, DELUXE)

PlayStation'un internet sitesinden alınan bilgilere göre, tüm abonelere açık olan Mayıs 2025 PS Plus aylık oyunları şöyle:

Ark: Survival Ascend (PS5) – 1599 TL

Balatro (PS4, PS5) – 529 TL

Warhammer 40,000: Boltgun (PS4, PS5) – 1399 TL

PS PLUS EXTRA VE DELUXE (NİSAN 2025) OYUN KATALOĞU

Sadece PlayStation Plus Extra ve Deluxe üyelerinin erişebileceği oyun kataloğu güncellemesiyle gelen yapımlar ise şöyle:

Sand Land (PS4, PS5) – ?

Soul Hackers 2 (PS5) – 2 bin 599 TL

Five Nights at Freddy's: Help Wanted – Full Time Edition (PS4, PS5) – 1.049 TL

Battlefield V (PS4) – 279 TL

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy (PS4, PS5) – 1.399 TL

Granblue Fantasy Versus: Rising (PS4, PS5) – 1.249 TL

Humankind (PS4, PS5) – 1.749 TL

Story of Seasons: A Wonderful Life (PS5) – 1.399 TL

Gloomhaven Mercenaries Edition (PS4, PS5) – 1.399 TL

Battle Engine Aquila (PS4, PS5) – ?