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 | Ömer Faruk Dogan

PS Plus Mayıs 2025 oyunları açıklandı: Toplam değeri 14 bin TL'den fazla

PlayStation Plus Mayıs 2025 oyunları belli oldu. Essential, Extra ve Deluxe üyeleri bu ay toplam değeri 14 bin TL'yi aşan 15 oyunu ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecek.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 17:08

PlayStation Plus Mayıs 2025 oyunları açıklandı ve bu ayki liste Essential, Extra ve Deluxe aboneleri için dopdolu. Toplam değeri tam 14 bin TL'den fazla olan olan 15 oyun PS Plus kütüphanesine eklendi. Eğer PlayStation Plus abonesiyseniz, bu oyunları 5 Haziran'a kadar kütüphanenize ekleyebileceksiniz.

PS PLUS AYLIK OYUNLAR (ESSENTIAL, EXTRA, DELUXE)

PlayStation'un internet sitesinden alınan bilgilere göre, tüm abonelere açık olan Mayıs 2025 PS Plus aylık oyunları şöyle:

  • Ark: Survival Ascend (PS5) – 1599 TL
  • Balatro (PS4, PS5) – 529 TL
  • Warhammer 40,000: Boltgun (PS4, PS5) – 1399 TL
PS Plus Mayıs 2025 oyunları açıklandı: Toplam değeri 14 bin TL'den fazla

PS PLUS EXTRA VE DELUXE (NİSAN 2025) OYUN KATALOĞU

Sadece PlayStation Plus Extra ve Deluxe üyelerinin erişebileceği oyun kataloğu güncellemesiyle gelen yapımlar ise şöyle:

  • Sand Land (PS4, PS5) – ?
  • Soul Hackers 2 (PS5) – 2 bin 599 TL
  • Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition (PS4, PS5) – 1.049 TL
  • Battlefield V (PS4) – 279 TL
  • S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy (PS4, PS5) – 1.399 TL
  • Granblue Fantasy Versus: Rising (PS4, PS5) – 1.249 TL
  • Humankind (PS4, PS5) – 1.749 TL
  • Story of Seasons: A Wonderful Life (PS5) – 1.399 TL
  • Gloomhaven Mercenaries Edition (PS4, PS5) – 1.399 TL
  • Battle Engine Aquila (PS4, PS5) – ?
PS Plus Mayıs 2025 oyunları açıklandı: Toplam değeri 14 bin TL'den fazla
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Sıkça Sorulan Sorular

PlayStation Plus aboneliği olmayanlar oyunlara erişebilir mi?
Oyunlara yalnızca aktif PS Plus aboneliği olan kullanıcılar erişebilir. Aylık oyunlara erişim için en az Essential üyelik gerekirken, daha fazla oyuna ulaşmak için Extra ya da Deluxe aboneliğe sahip olmanız gerekir.
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#Teknoloji
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