Çin, ABD'nin yapay zeka baskısına isyan etti

Çinli yetkililer, ABD'nin ihracat kontrollerini ve küresel tedarik zincirini etkileme çabalarını, özellikle de Çin'in yapay zeka ve çip üretimi gibi stratejik sektörlerinde engellemeye yönelik adımlarını eleştiriyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, ABD'nin ulusal güvenlik kavramının sınırlarını zorladığını, ihracat kontrollerini ve sınır aşırı yargı yetkisini istismar ederek Çin'in çip ürünlerini ve yapay zeka endüstrisini sebepsiz yere engellemeye ve baskılamaya çalıştığını savundu.

Lin, Washington yönetimine, tek taraflı ve korumacı "zorba" eylemlerini derhal düzelterek Çin teknoloji şirketi ve yapay zeka endüstrisini haksız şekilde baskılamaya son vermesi çağrısında bulundu.

Sözcü Lin, Çinli şirketlerin meşru hakları ile çıkarlarını ve ülkenin kalkınma hakkını korumak için kararlı tedbirler alacaklarını bildirdi. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yongçien de dün yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin kararını eleştirmiş, bunun küresel yarı iletken tedarik zincirinin istikrarına tehdit oluşturacağını, uluslararası ticaret düzenine zarar vereceğini savunmuştu.

ÇİP KULLANIMI İHRACAT KONTROLLERİNİ İHLAL EDECEK



ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), 13 Mayıs'ta yayımladığı yönergede, Çinli teknoloji şirketi Huawei'in Ascend çiplerinin dünyanın herhangi bir yerinde kullanımının ihracat kontrollerini ihlal edeceğini belirtmişti.

Yönergede ayrıca ABD menşeli çiplerin Çinli şirketlerin geliştirdiği yapay zeka modellerinin eğitilmesinde ve geliştirilmesinde kullanılmasının da potansiyel sonuçları olabileceği uyarısına yer verilmişti.

ÇİN'İN DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALACAK

Huawei'in geliştirdiği Ascend 910 serisi çipler, ABD'li Nvidia'nın yapay zeka modellerinde kullanılan A100 çiplerine rakip olarak görülüyor. Şirketin üretim ve geliştirilme süreçleriyle ilgili bilgileri kamuoyundan gizlediği çip serisi, Çin'in bu alandaki dışa bağımlılığını azaltma potansiyeline sahip bulunuyor.