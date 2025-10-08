Menü Kapat
PUBG MOBILE Avrupa Süper Ligi (PMSL) güz sezonu İstanbul'da başlıyor

Avrupa’nın en iyi PUBG MOBILE takımları, 13–26 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da yeniden sahneye çıkıyor. Türkiye’nin önde gelen espor merkezlerinden COMPLEX İstanbul, üç aşamalı turnuvanın ardından gerçekleşecek Büyük Final’e (24–26 Ekim) ev sahipliği yapacak. 16 elit takım, 200 bin dolarlık ödül havuzu ve PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) bileti için kıyasıya mücadele edecek.

PUBG MOBILE Avrupa Süper Ligi (PMSL) güz sezonu İstanbul'da başlıyor
, bir kez daha milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyecek ve binlerce espor tutkununu salonda ağırlayacak. PUBG MOBILE Super League (PMSL Europe) Güz Sezonu, üst düzey rekabetin yanı sıra sevilen PUBG MOBILE influencer’ları ile de gençleri buluşturacak.

ETURNUVA FORMATI

PMSL EU Güz Sezonu, 13–15 Ekim tarihleri arasında Lig Aşaması ile başlayacak. Bu aşamada 24 takım, 8’erli üç gruba ayrılarak her gün altı maç oynayacak. Ardından 17–19 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Eleme aşamasında en iyi 20 takım, beş gruba ayrılarak her gün beş maç üzerinden mücadele edecek. Bu sürecin sonunda en iyi 16 takım İstanbul’daki Büyük Final’e katılmaya hak kazanacak ve 24–26 Ekim tarihlerinde her gün altı maç oynayarak şampiyonluk için savaşacak.

Bu sezonda ilk kez sahneye çıkan yeni harita Rondo, takımların stratejilerine farklı bir boyut katacak. Oyuncular yalnızca PMSL EU şampiyonluğu ve 200 bin dolarlık ödül havuzu için değil, aynı zamanda PMGC 2025 için kritik puanlar için de mücadele edecek. Toplamda altı takım PMSL Europe üzerinden PMGC’ye katılma hakkı elde edecek. Bunların üçü yıl boyunca toplanan bölgesel puanlarla (Avrupa, Batı Avrupa ve ’den birer takım) belirlenirken, diğer üç takım PMSL EU Güz Finalleri sonucunda seçilecek.

TÜRKİYE'NİN ESPOR VİZYONU


Tencent Türkiye Ülke Müdürü Can Gürsu, turnuvanın Türkiye için önemini şöyle değerlendirdi:

“PUBG MOBILE Super League yalnızca bir turnuva değil, aynı zamanda dijital gençlik kültürünün küresel sahnesi. İstanbul’un bu finalde yeniden ev sahibi olması, esporun geleceğinin burada inşa edildiğini gösteriyor. Türkiye’nin genç kuşağı bu sahnede dünya standartlarında yetkinliğini kanıtlamaya devam ediyor.”

#Türkiye
#istanbul
#Pubg Mobile
#Pmsl Europe
#Esports
#Rondo
#Teknoloji
