Rusya WhatsApp'ı yasaklayıp yerli uygulamayı tüm cihazlara yükleyecek

Sadece iki ay içinde, Rusya'daki her yeni cihaz, "Max" adlı yepyeni bir mesajlaşma uygulamasıyla birlikte gelecek. Ancak platformun mavi-beyaz logosunun altında, uzmanların Kremlin yönetiminin Rus halkı üzerindeki gözetim kapasitesini ciddi şekilde artırabileceğini düşündüğü bir yazılım yatıyor.

"CASUS YAZILIM GİBİ ÇALIŞACAK"

Mart ayında Rus teknoloji şirketi VK tarafından piyasaya sürülen uygulama, eylül ayından itibaren Rusya'da satılan tüm yeni cihazlara yüklenecek. Ancak uygulamanın, Rusya'nın güvenlik servisi FSB'ye sert bir gözetim programı kurma imkanı tanıyan bir "casus yazılım” olarak çalışmasından endişe ediliyor.

Uzmanların The Independent'e aktardığına göre, mesajlaşma ve görüntülü arama özelliği sunmanın ötesinde, Max aynı zamanda devlet hizmetlerine ve mobil ödemelere erişim sağlayan Sunucuları Rusya'da bulunan Max, FSB'ye belirli bilgilere erişim hakkı tanıyan Rus yasalarına tabi olacak.

WHATSAPP YASAKLANABİLİR

Rusya'da nüfusun yüzde 70'inden fazlası tarafından kullanılan küresel mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın ise büyük ihtimalle yasaklanacağı düşünülüyor.

Rusya'daki güvenlik ve siyaset konusunda deneyimli bir gözlemci olan ve Mayak Intelligence direktörü Mark Galeotti, The Independent'a verdiği demeçte Putin'in insanları Max kullanmaya zorlamak amacıyla bu adımı atacağını söyledi.

Muhalif Rus gazeteci Andrey Okun, Max'in Kremlin'in "dijital gulag" kurma hayalinin merkezinde yer aldığını ifade etti. Republic adlı internet sitesinde yazdığı yorumlarda Okun şu ifadeleri kullandı: "Bu, yetkililerin vatandaşların boş zamanları ve düşünceleri üzerinde tam kontrole sahip olacağı steril bir alan olacak."

Uzmanlar, Putin'in emriyle geliştirildiği söylenen Max uygulamasının, Rusya'nın çevrim içi alan üzerindeki denetimini artırmaya yönelik uzun süredir devam eden bir dizi adımın son halkası olduğunu söylüyor.

RUSYA, BATILI İLETİŞİM UYGULAMALARINDAN RAHATSIZ

The Independent'a konuşan "Russia's War on Everybody" kitabının yazarı Keir Giles, Batı merkezli mesajlaşma uygulamalarının Rus güvenlik servisleri tarafından uzun zamandır tehdit olarak görüldüğünü belirtti ve Max'in, Rusya'nın internet kullanımını gözetleme pratiğinin normalleşmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Giles, Moskova'nın güvenlik endüstrisinin on yıllardır Rus vatandaşlarının Google, Skype ve Hotmail gibi yabancı yazılımlar kullanmasından rahatsız olduğunu ve bunların mesajlarının okunmasını çok daha zor hale getirdiğini açıkladı.