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 | Ömer Faruk Dogan

Rusya WhatsApp'ı yasaklayıp yerli uygulamayı tüm cihazlara yükleyecek

Eylül ayından itibaren Rusya'da piyasaya sürülecek tüm yeni telefon ve cihazlarda, VK tarafından geliştirilen "Max" adlı mesajlaşma uygulaması yüklü olarak gelecek. Her ne kadar dışarıdan bakıldığında sıradan bir iletişim hizmeti gibi görünse de, uzmanlar uygulamanın Kremlin'in halk üzerindeki dijital gözetimini olağanüstü bir seviyeye çıkarabileceği konusunda uyarıyor.

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Rusya WhatsApp'ı yasaklayıp yerli uygulamayı tüm cihazlara yükleyecek
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 09:39

Sadece iki ay içinde, 'daki her yeni cihaz, "Max" adlı yepyeni bir mesajlaşma uygulamasıyla birlikte gelecek. Ancak platformun mavi-beyaz logosunun altında, uzmanların Kremlin yönetiminin Rus halkı üzerindeki kapasitesini ciddi şekilde artırabileceğini düşündüğü bir yazılım yatıyor.

"CASUS YAZILIM GİBİ ÇALIŞACAK"

Mart ayında Rus teknoloji şirketi VK tarafından piyasaya sürülen uygulama, eylül ayından itibaren Rusya'da satılan tüm yeni cihazlara yüklenecek. Ancak uygulamanın, Rusya'nın servisi 'ye sert bir gözetim programı kurma imkanı tanıyan bir "casus yazılım” olarak çalışmasından endişe ediliyor.

Uzmanların The Independent'e aktardığına göre, mesajlaşma ve görüntülü arama özelliği sunmanın ötesinde, Max aynı zamanda devlet hizmetlerine ve mobil ödemelere erişim sağlayan Sunucuları Rusya'da bulunan Max, FSB'ye belirli bilgilere erişim hakkı tanıyan Rus yasalarına tabi olacak.

Rusya WhatsApp'ı yasaklayıp yerli uygulamayı tüm cihazlara yükleyecek

WHATSAPP YASAKLANABİLİR

Rusya'da nüfusun yüzde 70'inden fazlası tarafından kullanılan küresel mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın ise büyük ihtimalle yasaklanacağı düşünülüyor.

Rusya'daki güvenlik ve siyaset konusunda deneyimli bir gözlemci olan ve Mayak Intelligence direktörü Mark Galeotti, The Independent'a verdiği demeçte Putin'in insanları Max kullanmaya zorlamak amacıyla bu adımı atacağını söyledi.

Muhalif Rus gazeteci Andrey Okun, Max'in Kremlin'in "dijital gulag" kurma hayalinin merkezinde yer aldığını ifade etti. Republic adlı internet sitesinde yazdığı yorumlarda Okun şu ifadeleri kullandı: "Bu, yetkililerin vatandaşların boş zamanları ve düşünceleri üzerinde tam kontrole sahip olacağı steril bir alan olacak."

Uzmanlar, Putin'in emriyle geliştirildiği söylenen Max uygulamasının, Rusya'nın çevrim içi alan üzerindeki denetimini artırmaya yönelik uzun süredir devam eden bir dizi adımın son halkası olduğunu söylüyor.

Rusya WhatsApp'ı yasaklayıp yerli uygulamayı tüm cihazlara yükleyecek

RUSYA, BATILI İLETİŞİM UYGULAMALARINDAN RAHATSIZ

The Independent'a konuşan "Russia's War on Everybody" kitabının yazarı Keir Giles, Batı merkezli mesajlaşma uygulamalarının Rus güvenlik servisleri tarafından uzun zamandır tehdit olarak görüldüğünü belirtti ve Max'in, Rusya'nın internet kullanımını gözetleme pratiğinin normalleşmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Giles, Moskova'nın güvenlik endüstrisinin on yıllardır Rus vatandaşlarının Google, Skype ve Hotmail gibi yabancı yazılımlar kullanmasından rahatsız olduğunu ve bunların mesajlarının okunmasını çok daha zor hale getirdiğini açıkladı.

Rusya WhatsApp'ı yasaklayıp yerli uygulamayı tüm cihazlara yükleyecek
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Sıkça Sorulan Sorular

Max uygulaması nedir ve neden tartışılıyor?
Max, Rus teknoloji şirketi VK tarafından geliştirilen ve mesajlaşma, görüntülü arama gibi özellikler sunan bir uygulamadır. Ancak FSB’nin kullanıcı verilerine erişimini mümkün kılabilecek şekilde yapılandırıldığı iddiasıyla ciddi gizlilik endişelerine yol açıyor.
ETİKETLER
#whatsapp
#güvenlik
#fsb
#Rusya
#Gözetim
#Max Uygulama
#Dijital Gulag
#Teknoloji
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