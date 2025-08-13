Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Sam Altman ve Elon Musk arasında büyük atışma! 'Eski dostlar' birbirine girdi

OpenAI'ın kurucu ortaklarından Elon Musk ile şirketin CEO'su Sam Altman, X'te adeta birbirine girdi. Musk, Apple'ı ChatGPT'yi kayırmakla suçlarken, Altman ise X platformunun algoritmasının Musk tarafından manipüle edildiğini iddia ediyor.

Sam Altman ve Elon Musk arasında büyük atışma! 'Eski dostlar' birbirine girdi
Teknoloji dünyasının en dikkat çeken figürlerinden Elon Musk ve Sam Altman arasında "eski dostluktan" gerilime dönüşen bir çekişme yaşanıyor. Bir dönem 'da birlikte çalışan Musk ve Altman, günümüzde ise kıyasıya rekabet içerisinde. Son olarak ikili, X'te adeta birbirine girdi.

Musk, sahibi olduğu 'ın Grok ve X uygulamalarının, App Store'daki görünürlüğünün ile kıyaslandığında yetersiz olduğunu belirterek 'a açma niyetini duyurdu. Hemen ardından OpenAI CEO'su , Musk'ı "X platformunun algoritmasını kişisel çıkarları doğrultusunda manipüle etmekle" suçladı.

Sam Altman ve Elon Musk arasında büyük atışma! 'Eski dostlar' birbirine girdi

MUSK'TAN "APPLE, CHATGPT'Yİ KAYIRIYOR" İDDİASI

Sosyal medya platformu X'teki paylaşımda Musk, Apple'ın yalnızca OpenAI'ın ChatGPT uygulamasına öncelik vererek rekabeti engellediğini savunarak şöyle dedi:

"Apple, OpenAI dışındaki herhangi bir yapay zeka şirketinin App Store'da bir numara olmasını imkansız hale getirecek şekilde davranıyor. Bu açık antitröst ihlaldir. xAI derhal yasal işlem başlatacak."

ALTMAN'DAN MUSK'A: X'İ MANİPÜLE EDİYORSUN

OpenAI CEO'su Sam Altman ise X üzerinden verdiği yanıtta, Musk'ın X platformunu kendi şirketlerini ve çıkarlarını öne çıkarmak amacıyla manipüle ettiğini iddia etti.

Sam Altman ve Elon Musk arasında büyük atışma! 'Eski dostlar' birbirine girdi

Musk da Altman'ın bu paylaşımına, "Sen yalan söylüyorsun, saçma gönderin 3 milyon görüntülenme almış, benim birçok gönderimden çok daha fazla, oysa benim takipçi sayım seninkinin 50 katı." şeklinde yanıt verdi.

Altman, Musk'a X algoritmasında değişiklik yapıp yapmadığına dair yeminli bir ifade imzalayıp imzalayamayacağını sordu ve eğer durum aksi ise özür dileyeceğini belirtti. Apple, akıllı cihazlarına ChatGPT'nin entegrasyonu için Haziran 2024'te OpenAI ile ortaklık kurulduğunu duyurmuştu.

Öte yandan, Musk ve Altman'ın X paylaşımlarının altına eklenen "Topluluk Notları"nda Musk'ın iddialarına ters ifadeler yer alıyor.

Notlarda, Çin merkezli yapay zeka aracı DeepSeek'in ocakta App Store'da bir numaraya ulaştığını, Perplexity'nin ise temmuzda Hindistan App Store'unda zirvede olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sam Altman ve Elon Musk arasında büyük atışma! 'Eski dostlar' birbirine girdi

MUSK İLE ALTMAN İLK KEZ ATIŞMIYOR

ile Sam Altman arasındaki anlaşmazlık 2015'te birlikte kurdukları OpenAI üzerinden başladı.

Şirket başlangıçta kar amacı gütmeyen bir yapay zeka girişimi olarak kurulmuş, 2019'da kar amaçlı bir bölüm oluşturulmuştu. Musk, OpenAI'ın Microsoft ile yapılan ortaklıkla, şirketin kurucu misyonundan saparak yalnızca yatırımcı karına öncelik verdiğini savunmuştu.

Musk, 2018'de OpenAI'yı devralmayı teklif etmiş, ancak yönetim kurulu ve Altman bunu reddetmiş, Musk ise şirketten ayrılarak finansmanını çekmişti. O zamandan bu yana taraflar arasında dava süreçleri, sosyal medya atışmaları ve kamuoyu açıklamaları ile süren bir gerilim yaşanıyor.

Elon Musk, şubatta da şirketi 97,4 milyar dolara satın almaya çalışmış ancak yönetim kurulu teklifi reddetmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

Elon Musk neden Apple'a dava açmayı planlıyor?
Musk, Apple'ın yalnızca OpenAI'ın ChatGPT uygulamasına öncelik verdiğini ve bunun rekabeti engellediğini savunuyor.
