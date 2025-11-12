Sam Altman’ın çılgın projesi! Dünyadaki tüm insanları ikna etmesi gerekiyor

BİR MİLYAR GÖZ İÇİN UZUN BİR YOL

Şirketin en büyük sorunu ise ölçeklenme. Şu anda kullanıcıların göz taraması için fiziksel ofislere gitmesi gerekiyor, bu da yayılmayı ciddi biçimde yavaşlatıyor. Eylül ayında sızan bilgilere göre World, bir yıl içinde 100 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Ancak mevcut hızla bu hedefin pek gerçekçi görünmediğini söylemek zor değil.