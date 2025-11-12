Menü Kapat
Sam Altman’ın çılgın projesi! Dünyadaki tüm insanları ikna etmesi gerekiyor

Kasım 12, 2025 10:07
1
Sam Altman World

OpenAI CEO’su Sam Altman’ın tüm dünyanın gözlerini tarayarak kimlik doğrulama sistemi kurmayı hedefleyen projesi “World” (eski adıyla Worldcoin), hedefine ulaşmakta zorlanıyor. Şirket, bir milyar kişinin gözünü tarama hedefinin sadece yüzde 2’sine, yani 17,5 milyon kişiye ulaşabildi.

2

"DİJİTAL KİMLİK" İÇİN GÖZ TARAMASI

Altman’ın kurucu ortaklarından olduğu Tools for Humanity şirketinin geliştirdiği World sistemi, insanların göz irisini tarayarak 12.800 basamaklı dijital bir kimlik kodu oluşturuyor. Bu kod, kullanıcının World ekosistemindeki uygulamalara ve kendi kripto parası Worldcoin’e erişimini sağlıyor. Amaç, yapay zekâ kaynaklı sahte kimliklerin çoğaldığı internette güvenli bir kimlik doğrulama yöntemi sunmak.

3

ELEŞTİRİLER VE ÖVGÜLER BİR ARADA

Projeye yönelik eleştiriler genellikle mahremiyet endişeleri etrafında dönüyor. Ancak bazı siber güvenlik uzmanları, sistemin güvenlik mimarisini “şaşırtıcı derecede sağlam” buluyor. Şifreleme uzmanı Matthew Greene, 2023 tarihli analizinde, “Bu sistem, biyometrik blokzincir tabanlı kimliklerin en büyük güvenlik açıklarından çoğunu ortadan kaldırıyor,” ifadelerini kullanmıştı.

4

DÜNYAYI İKNA ETMEK KOLAY OLMAYACAK

World, bazı ülkelerde düzenleyici engellerle karşılaştı. Yine de şirket, kimlik doğrulama hizmetini küresel çapta yaygınlaştırmak için çeşitli ortaklıklar kuruyor. Business Insider’a göre World; Tinder’ın sahibi Match Group, Stripe, Visa ve Razer gibi devlerle pilot projelere başladı. Hatta Reddit’le de kimlik doğrulama sistemi üzerine görüşmeler yürütülüyor.

5

BİR MİLYAR GÖZ İÇİN UZUN BİR YOL

Şirketin en büyük sorunu ise ölçeklenme. Şu anda kullanıcıların göz taraması için fiziksel ofislere gitmesi gerekiyor, bu da yayılmayı ciddi biçimde yavaşlatıyor. Eylül ayında sızan bilgilere göre World, bir yıl içinde 100 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Ancak mevcut hızla bu hedefin pek gerçekçi görünmediğini söylemek zor değil.

