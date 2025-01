Samsung Galaxy S25 vs Apple iPhone 16: İki model arasındaki farklar

23 Ocak 2025 15:17 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 15:26

Samsung, 22 Ocak'ta Galaxy S25 ailesini tanıttı ve serideki en dikkat çekici özellikler arasında yeni Galaxy AI yapay zeka özellikleri, büyük ekran ve özelleştirilmiş Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alıyor. Tasarım, S24 serisiyle büyük oranda aynı kalsa da Galaxy S25 vs iPhone 16 karşılaştırması, iki telefon arasında kararsız kalanların imdadına koşuyor.

Teknoloji dünyası, Samsung Galaxy S25 ve Apple iPhone 16 modellerinin piyasaya çıkışıyla birlikte bir kez daha iki devin rekabetine sahne oluyor. İki telefon da üç aşağı beş yukarı benzer fiyat etiketlerine, şık tasarımlara ve güçlü teknik özelliklere sahip. Ancak her biri kendi ekosistemi ve özellikleriyle kullanıcıları cezbetmeye çalışıyor.

Peki bu iki modelden hangisi sizin için daha uygun? Hangi telefonu satın alacağınıza bir türlü karar veremediyseniz, Galaxy S25 ve iPhone 16 cep telefonlarını, tasarımından donanımına, ekranından yazılımına kadar tüm detaylarıyla karşılaştırdık.

SAMSUNG GALAXY S25 VS. İPHONE 16: TASARIM

Samsung, S25'in tasarımında çok fazla değişiklik yapmamış. Hatta S24 ile neredeyse aynı ancak biraz daha ince ve hafif. Öte taraftan iPhone 16 ile karşılaştırıldığında, bu fark daha belirgin hale geliyor: Galaxy S25 sadece 162 gram (iPhone 16: 170 gram) ve 7,2 mm incelikte (iPhone 16: 7,8 mm). Ayrıca S25'in genel boyutları biraz daha kompakt, bu da tek elle kullanımını daha kolay hale getiriyor.

Galaxy S25, S24'ten devraldığı tasarım özelliklerini koruyor. Samsung'un Armor alüminyum çerçevesine, çizilmeye karşı dayanıklılık için Gorilla Glass Victus 2'ye ve IP68 derecesine sahip. Parmak izi doğrulama için ekran altında ultrasonik sensörü bulunuyor. S25, Icyblue, Navy, Mint ve Silver Shadow kaplamalarıyla geliyor. S24 ile aynı çözünürlüğe sahip üç arka kamera ve tek bir ön kamera bulunuyor.

Öte yandan iPhone 16, iPhone 15'e kıyasla arka kamera düzeninin dikey olarak yeniden konumlandırılmasıyla kolayca tanınabilir. Ancak S25'te bulunan üçüncü bir telefoto kameradan yoksun. iPhone 16 ayrıca otomatik odaklama özelliğine sahip yenilenmiş bir ultra geniş kamera, aksiyon tuşu ve kameralar için yeni bir donanım düğmesi içeriyor.

iPhone 16, 15 ile aynı ağırlık ve boyutlara sahip: 147.6 x 71.6 x 7.8 mm ve 170 gram ve beyaz, siyah, pembe, turkuaz ve ultramarin renk seçenekleriyle sunuluyor. IP68 sertifikası mevcut, ancak telefon ıslanırsa kurutmanız tavsiye ediliyor. Ek olarak iPhone 16, iPhone 16 Plus ile aynı alüminyum çerçeveye ve Apple Ceramic Shield korumaya sahip. Ayrıca mat bir kaplama içeren çerçeve ve cam panel, tutuşu kolaylaştırıyor.

SAMSUNG GALAXY S25 VS. İPHONE 16: DONANIM, FİYAT, KAMERA

Samsung, Qualcomm ile iş birliği yaparak özel bir "Snapdragon 8 Elite for Galaxy" işlemcisi geliştirdi. Yeni çip, S24'e kıyasla daha yüksek performans vaat ediyor; 3D Mark Solar Bay testinde yüzde 40'lık bir artış olduğu iddia ediliyor. Soğutma sistemi güçlendirilmiş, bu da performansın düşmeden sürdürülebilir olmasını sağlıyor.

Galaxy S25, Türkiye'de 51 bin 499 TL'lik başlangıç fiyatına sahip. Ancak artık 12GB RAM standart olarak sunuluyor (önceden 8GB idi). Depolama kapasitesi ise 128GB temel modelde başlıyor ve 256GB'lık bir seçenek de mevcut. Öte yandan S25'te 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş kamera ve 3x optik zoom özelliğine sahip 10MP telefoto kamera bulunuyor.

iPhone 16, A18 işlemcisiyle oldukça güçlü ve kendini kanıtlamış durumda. Ayrıca 16 serisinin tamamında 8GB RAM standart hale geldi. iPhone 16, S25'te bulunmayan ve 512GB depolama kapasitesi sunan üçüncü bir seçeneğe de sahip. Arka tarafta 48MP ana kamera, 12MP selfie kamerası ve 12MP ultra geniş kamera bulunurken, çift LED çift tonlu flaş, HDR ve 4K video kaydı gibi özellikler içeriyor.

iPhone 16 serisi, 128GB temel modelde 64 bin 999 TL'lik başlangıç fiyat ile satılıyor. Günlük iş yükünüz çok yoğun değilse, iPhone 16'nın 3.561mAh bataryası yeterli olacaktır. Galaxy S25'in batarya kapasitesi 4000 mAh olarak belirlendi.

SAMSUNG GALAXY S25 VS. İPHONE 16: EKRAN

Galaxy S25 ile iPhone 16 arasında ekran boyutu açısından büyük bir fark yok. S25, 6.2 inç Full-HD+ Dynamic AMOLED 2X panele sahip. Ayrıca 120Hz adaptif yenileme hızı sunuyor. Apple tarafında iPhone 16, 6.1 inç Super Retina XDR OLED ekranla geliyor ve 1179 x 2556 çözünürlük ve 460ppi yoğunluk sunuyor. Apple ekranı Ceramic Shield Glass ile koruyor. Bunun, Corning Gorilla Glass Victus'tan iki kat daha güçlü olduğu iddia ediliyor.

Ancak iPhone 16, ekran yenileme hızı konusunda S25'in gerisinde kalıyor. Sadece 60Hz yenileme hızı sunuyor, bu da günümüzde kabul edilemez bir eksiklik olarak yorumlanıyor. Ayrıca iPhone 16, hızlı bir şekilde bildirimlerinizi kontrol etmek veya saati görmek için "her zaman açık ekran" moduna da sahip değil (bu işlev yalnızca Pro modellerine özel).

SAMSUNG GALAXY S25 VS. İPHONE 16: YAZILIM

Galaxy S25, Android 15 tabanlı One UI 7 ile çalışıyor. Bu yazılım, özelleştirme seçenekleri, yeni simgeler ve görsel stil gibi birçok yenilik sunuyor. Ayrıca S25 yedi yıl boyunca işletim sistemi yükseltmeleri ve güvenlik güncellemeleri alacak, bu da Apple'ın güncelleme geçmişini geride bırakıyor.

One UI 7, kozmetik değişikliklerin yanı sıra bir dizi yeni Galaxy AI özelliğini de beraberinde getiriyor. Bunlar arasında doğal dil araması ve entegre çapraz uygulama eylemi için AI Agent'lar, Now Brief ile yeni bir widget benzeri Now Bar ve videolar için Audio Eraser yer alıyor. Jeneratif AI duvar kağıdı ve jeneratif düzenlemeler gibi Galaxy AI özellikleri de mevcut.

iPhone 16, iOS 18 önceden yüklenmiş olarak geliyor ve daha fazla olmasa da yaklaşık beş yıllık güncelleme alması bekleniyor. Ayrıca iPhone'un ana ekranını tamamen özelleştirebilir, uygulama simgelerini yeniden renklendirebilir ve değiştirebilirsiniz. Açık ve koyu mod arasında geçiş yapabilir, hızlı denetimleri yeniden düzenleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Ek olarak Apple Intelligence'ın ilk özellikleri kullanıma sunuldu ve daha fazlası da gelecek. Apple; Yazma Araçları, Genmoji, yeni Siri, Bildirim Özeti, Görsel Zeka, Öncelikli Bildirimler, Kayıt Özeti, ChatGPT entegrasyonu, Image Playground ve daha fazlası gibi özellikleri dahil etti.

HANGİSİNİ SATIN ALMALI?

Eğer platforma bağlılığınız yoksa, Galaxy S25'i tercih edebilirsiniz. Daha hafif ve kompakt bir model olmasının yanı sıra, iPhone 16'nın eksik olduğu telefoto kamera gibi faydalı özellikler sunuyor. Daha büyük bir bataryaya ve daha hızlı bir ekrana sahip. Galaxy AI özellikleri de Apple Intelligence'a göre daha gelişmiş durumda.

Ancak Apple ekosistemine eğilimliyseniz, iPhone 16 da güçlü bir seçenek. Yine de 60Hz ekran, sadece iki arka kamera ve daha küçük bir batarya gibi eksikliklerini kabul etmeniz gerekecek.