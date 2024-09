Samsung, One UI 6.1.1 güncellemesini Galaxy S24 için yayınladı: One UI 6.1.1 özellikleri ve destekleyen cihazlar!

05 Eylül 2024 17:44 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 17:44

Samsung, Galaxy S24 serisi için One UI 6.1.1 güncellemesini Güney Kore'de başlattı. Çeşitli yapay zeka tabanlı yeni özellikler sunan güncelleme, 2.8GB boyutunda bulunuyor. Peki One UI 6.1.1 güncellemesi nasıl yüklenir? One UI 6.1.1 özellikleri neler? İşte detaylar.

Samsung, teknoloji dünyasında bir yeniliğe daha imza atarak One UI 6.1.1 güncellemesini Galaxy S24 serisi için kullanıma sundu. Bu büyük güncelleme, ilk olarak Samsung'un anavatanı Güney Kore'de dağıtılmaya başlandı ve Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra kullanıcıları, yeni özelliklerle tanışma fırsatı buldu. ONE UI 6.1.1 NASIL YÜKLENİR? SamMobile'ın haberine göre One UI 6.1.1 güncellemesi, S92xNKSU3AXH7 yazılım sürüm numarasıyla geliyor ve 2.8GB büyüklüğünde. Güncelleme, Eylül 2024 güvenlik yamasını da içeriyor. Galaxy S24 kullanıcıları, bu büyük güncellemeyi telefonlarının Ayarlar menüsünden, Yazılım Güncellemesi seçeneği ile kablosuz olarak indirebilecek. Güncelleme yüklendikten sonra, telefondaki One UI sürümünün 6.1.1 yerine 6.1 olmaya devam edeceğini belirtmekte fayda var. Çünkü Samsung yalnızca katlanabilir akıllı telefonlarında ve tabletlerinde "x.1.1 One UI sürüm numaralarını" kullanıyor. ONE UI 6.1.1 GÜNCELLEMESİ ÖZELLİKLERİ NELER? One UI 6.1.1, Galaxy S24 serisine oldukça uzun bir yeni özellik listesi getiriyor. Bunların hemen hemen hepsi beklendiği gibi Galaxy AI özellikleri olarak karşımıza çıktı. İşte One UI 6.1.1 özelliklerinin listesi: Basit çizimler, Galaxy AI ile sanat eserine dönüştürülebilecek.

Portre fotoğraflar, yapay zeka ile düzenlenebilecek.

Samsung klavyeye yazmayı kolaylaştıran özellik eklendi.

Bazı uygulamalarda arama çevirisi yapılabilecek.

Fotoğraflardaki yazılar çevrilebilecek.

Dinleme modu ile ders ve sunumlarda çeviri yapılabilecek.

Notlar uygulamasında eş zamanlı ses kaydı ve yazıya çevirme.

PDF dosyalarını özetleme ve çevirme.

Ses kaydı dinleme esnasında otomatik dil tespiti.

Yeni özel arka planlar, hava durumu ve saate göre değişiyor.

Hareketsiz fotoğraflara canlı efekt uygulanabilecek.

Anında ağır çekimle video kaydedip paylaşılabilecek.

Çeşitli stillerde çıkartmalar ve GIF'ler oluşturulabilecek.

Fotoğraftaki gerekli kısımlar hızlıca kırpılabilecek. ONE UI 6.1.1 GÜNCELLEMESİNİ HANGİ CİHAZLAR ALACAK? Samsung, forumları aracılığıyla 2022'den itibaren piyasaya sürülen tüm amiral gemisi cihazlarının One UI 6.1.1'e sahip olacağını doğruladı. Listede şu modeller bulunuyor: Galaxy S22/+/Ultra

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab S8 serisi

Galaxy S23/+/Ultra

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S9 serisi İlgili Haberler Samsung Galaxy Note 20 kullanıcılarına kötü haber: Güncelleme desteği süresi düştü! Sony, GTA 6 oyunu için harekete geçti: PlayStation'a özel olacak iddiası!