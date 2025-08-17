Beşiktaş'tan kanat atağı! Premier Lig'in kapısını çaldı

Beşiktaş transferde hareketli günler geçirmeye başladı. Siyah Beyazlılar çok sıkıntı çektiği kanat bölgesine takviye yapmak için temaslarını sıklaştırdı. Kara kartal hem sağ kanatta hem de sol kanatta oynayabilen bir ismi renklerine bağlamak istiyor.

Nottingham forması giyen Callum Hudson-Odoi, Beşiktaş'ın listesindeki ilk isim olarak dikkat çekiyor. Siyah Beyazlıların, İngiliz futbolcuyu transfer etmek için hem oyuncuyla hem de kulübüyle temas kurduğu ileri sürüldü.

BEŞİKTAŞ LİSTENİN EN BAŞINA ODOI'Yİ ALDI

Siyah Beyazlılar, Hudson-Odoi transfer etmek için çalışmalara başladı. Sol ve sağ kanat bölgelerine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Callum Hudson-Odoi'yi listesinin en başına koydu.

Kara kartal bu transferi bitirmek için Nottingham ile görüşmelerde bulunacak. İngiliz oyuncunun önümüzdeki sene sözleşmesinin bitiyor olması, bu transferde siyah beyazlıların elini güçlendiriyor.

DEĞERİ 25 MİLYON AVRO

Callum Hudson-Odoi için harekete geçen Beşiktaş, oyuncuyu hemen transfer etmek istiyor. Ancak 24 yaşındaki futbolcunun 25 milyon avro piyasa değeri olmasından dolayı kulübünden düşük bir bonservisle almak mümkün değil. Siyah Beyazlılar Nottingham ile 1 sene sözleşmesi kalan Hudson-Odoi için 10 milyon avro transfer teklifi yapmayı planlıyor.