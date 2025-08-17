Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Beşiktaş'tan kanat atağı! Premier Lig'in kapısını çaldı

Siyah Beyazlılar bir türlü çözüm bulamadığı kanat bölgesine yeni takviyeler yapmayı planlıyor. Kara kartal İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham forması giyen Callum Hudson-Odoi için harekete geçti. Beşiktaş, İngiliz oyuncu için ilk teması kurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'tan kanat atağı! Premier Lig'in kapısını çaldı
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 12:44

transferde hareketli günler geçirmeye başladı. Siyah Beyazlılar çok sıkıntı çektiği kanat bölgesine takviye yapmak için temaslarını sıklaştırdı. Kara kartal hem sağ kanatta hem de sol kanatta oynayabilen bir ismi renklerine bağlamak istiyor.

Nottingham forması giyen Callum Hudson-Odoi, Beşiktaş'ın listesindeki ilk isim olarak dikkat çekiyor. Siyah Beyazlıların, İngiliz futbolcuyu etmek için hem oyuncuyla hem de kulübüyle temas kurduğu ileri sürüldü.

Beşiktaş'tan kanat atağı! Premier Lig'in kapısını çaldı

BEŞİKTAŞ LİSTENİN EN BAŞINA ODOI'Yİ ALDI

Siyah Beyazlılar, Hudson-Odoi transfer etmek için çalışmalara başladı. Sol ve sağ kanat bölgelerine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Callum Hudson-Odoi'yi listesinin en başına koydu.

Kara kartal bu transferi bitirmek için Nottingham ile görüşmelerde bulunacak. İngiliz oyuncunun önümüzdeki sene sözleşmesinin bitiyor olması, bu transferde siyah beyazlıların elini güçlendiriyor.

Beşiktaş'tan kanat atağı! Premier Lig'in kapısını çaldı

DEĞERİ 25 MİLYON AVRO

Callum Hudson-Odoi için harekete geçen Beşiktaş, oyuncuyu hemen transfer etmek istiyor. Ancak 24 yaşındaki futbolcunun 25 milyon avro piyasa değeri olmasından dolayı kulübünden düşük bir bonservisle almak mümkün değil. Siyah Beyazlılar Nottingham ile 1 sene sözleşmesi kalan Hudson-Odoi için 10 milyon avro transfer teklifi yapmayı planlıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş'ı reddetti!
Beşiktaş'ta imzalar atıldı: İşte transfer için resmi açıklama!
ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#nottingham forest
#Kanat Transferleri
#Callum Hudson-odoi
#Callum Hudson-odoi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.